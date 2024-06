Ten przepis na szybki obiad z makaronem dostałam od koleżanki. Pomógł jej podnieść poziom żelaza

Obiad z makaronem musi się czasem pojawić u mnie domu. Ostatnio, gdy szukałam inspiracji na smaczną i szybką wersję dania z klusek, znajoma opowiedziała mi o tanim zielonym pesto. Przepis na makaron z jego udziałem dostała od dietetyka, który doradzał jej, jak uzupełnić niedobory żelaza. Mam w domu blender, więc postanowiłam skusić się na przygotowanie tego dania dla mojej rodziny.

Z czego przygotować zielone pesto?

Zielone pesto, które zaproponował ekspert — ku mojemu zaskoczeniu — nie zawierało ani grama świeżej bazylii. Na liście składników do przygotowania sosu z oliwą z oliwek i parmezanem znalazła się natka pietruszki. To tani produkt, który w mojej kuchni dotychczas był traktowany po macoszemu – czasem tylko wrzucałam go do zupy. Poczytałam trochę więcej o jego właściwościach i zorientowałam się, że zawiera więcej żelaza niż kurczak. Koleżanka uczuliła mnie też, bym do makaronu absolutnie nie wlewała śmietanki. Jest tłusta, a w pesto już i tak ląduje sporo oliwy z oliwek. Wspomniała też, że dodanie pestek dyni jest kluczowe – to kolejne znaczące źródło żelaza w proponowanym obiedzie z makaronem. Postanowiłam posłuchać jej wskazówek i podałam potrawę w miniony weekend.

Jak zrobić smaczny i szybki obiad z makaronem?

Zrobienie tego obiadu zajęło mi mniej więcej pół godziny. Podsmażyłam mięso, ugotowałam makaron i przyrządziłam pesto. Połączyłam je ze sobą na ciepło i miałam smaczne danie dla całej rodziny.

Przepis: Tagliatelle z kurczakiem i pesto z pietruszki Proste danie z makaronem pełne białka i żelaza. Szybki obiad dla każdego Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 300 g suchego makaronu tagliatelle

400 g piersi z kurczaka

2 pęczki natki pietruszki

50 g pestek dyni

2 ząbki czosnku

20 g parmezanu

100 ml oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki oleju rzepakowego

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie pesto z pietruszkiW pojemniku blendera umieść umyte listki natki pietruszki, pestki dyni, starty parmezan oraz obrane z łupiny i zgrubnie pocięte ząbki czosnku. Wlej oliwę z oliwek oraz sok z cytryny. Wsyp szczyptę soli i pół łyżeczki pieprzu. Zblenduj na dość gładką masę. Przygotowanie daniaMakaron tagliatelle ugotuj w osolonym wrzątku według instrukcji na opakowaniu. Kurczaka oczyść z błonek pokrój w 3-centymetrową kostkę. Usmaż na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym, pod koniec oprószając go solą oraz pieprzem. Odcedzony makaron wymieszaj z pesto i usmażonym kurczakiem.

Jak podawać makaron z kurczakiem i pesto?

Potrawę koniecznie zjedz na ciepło. Nie ma nic gorszego niż rozgotowany makaron. Jeśli chcesz zrobić większą porcję, przygotuj osobno pesto i kurczaka, a mączny produkt przyrządź na „świeżo”. Możesz dodatkowo posypać danie posiekaną natką pietruszki oraz odrobiną tartego parmezanu, ale pamiętaj, że podniesie to kaloryczność posiłku.

Możliwe modyfikacje obiadu z makaronem

Zamiast smażonej piersi z kurczaka, możesz dodać drób w wersji duszonej lub gotowanej na parze. Jeśli nie masz alergii na soję, możesz też zaserwować potrawę z wędzonym tofu. Będzie ono stanowiło kolejne źródło żelaza. Kurczak i pesto będą też dobrze smakowały z makaronem penne oraz spaghetti.

