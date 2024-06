Przepis na te odżywcze kluski dostałam od dietetyka. Są szybkie, pyszne i o niebo lepsze niż tradycyjne leniwe

Kluski leniwe, które pokazał mi dietetyk, szturmem zdobyły moje kubki smakowe. Nie sądziłam, że bez twarogu uda mi się uzyskać tak przyjemne i delikatne ciasto. Zaufałam ekspertowi i przygotowałam danie z tanich składników, mimo iż jeden z nich – mąka z ciecierzycy — był dla mnie zupełnie nowy. Praca z nią okazała się jednak całkiem przyjemna.

Odżywcze kluski od dietetyka są pełne białka właśnie dzięki mące z ciecierzycy (inaczej nazywanej mąką z cieciorki). Płatki owsiane też dostarczają sporych ilości tego makroskładnika. Co więcej, zawierają one sporo błonnika, który świetnie reguluje poczucie sytości. Podobnie zresztą siemię lniane, którego używa się tutaj do nadania masie właściwej konsystencji. Całości dopełnia obfitujący w witaminy i cenne dla naszego organizmu pierwiastki banan.

Kluski od dietetyka to potrawa marzenie, jeśli chodzi o odchudzanie. Już mała porcja pozwala zapomnieć o głodzie i uniknąć podjadania. Efekt ten zawdzięczamy wspomnianym już sporym ilościom białka i błonnika. Dodatkowo potrawę robi się bardzo szybko, a lista zakupów nie jest długa i zbiera produkty dostępne w każdym większym sklepie spożywczym. Więcej chyba nie trzeba.

Jak przygotować kluski od dietetyka?

Zrobienie pysznego posiłku jest niemal ekspresowe. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do wysokiego pojemnika i starannie zblendować na kleistą masę. Niektóre – tak jak płatki owsiane czy siemię lniane trzeba jeszcze zmielić na mąkę, ale z młynkiem do kawy czy dobrym malakserem zajmie to dosłownie chwilkę. Zachęcam do spróbowania. Będziecie zaskoczeni, jak dużo czasu upłynie, nim znów poczujecie się głodni.

Przepis: Odżywcze kluski leniwe Sycące i szybkie danie od dietetyka zastąpi śniadanie, obiad i kolację. Jest pełne białka i niesamowicie smaczne. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 duże banany

100 g mąki z ciecierzycy

100 g płatków owsianych górskich

2 łyżki siemienia lnianego

2 łyżki oleju rzepakowego

4 łyżki soku z cytryny

1 łyżeczka miodu

sól

200 g jogurtu naturalnego Sposób przygotowania Przygotowanie masyPłatki owsiane oraz siemię lniane zmiel na drobny proszek. Wsyp je do pojemnika blendera wraz z mąką z ciecierzycy i szczyptą soli. Wlej olej rzepakowy i sok z cytryny. Na koniec dodaj miód oraz pokrojonego na mniejsze kawałki banana. Zblenduj. Odstaw masę na 15 minut. Gotowanie odżywczych klusek od dietetykaW dużym garnku zagotuj wodę. Delikatnie posól, gdy zawrze. Przy pomocy łyżki wrzucaj do płynu niewielkie porcje ciasta, formując kluski. Gotuj na średnim ogniu, aż wypłyną, czyli od 5 do 8 minut. Podawaj z jogurtem naturalnym.

Jak podać odżywcze kluski od dietetyka?

Te pyszne leniwe same w sobie nie są bardzo słodkie, więc sprawdzą się do nich zarówno dodatki takie jak domowy dżem owocowy czy jogurt waniliowy i garść orzechów. Te kluski leniwe podane natomiast z duszonymi lub pieczonymi warzywami i maślanką spokojnie zastąpią wam obiad. Kluski możecie z powodzeniem zabrać do pracy i zjeść je na lunch.

