Do mięsa na kotlety mielone dodaję tanie warzywo. Są zdrowsze i bajecznie soczyste

Pieczone kotlety mielone są lżejsze niż smażone. By nadać im soczystości, do mięsa dodaję tartą cukinię. Danie zbiera same komplementy.

Kotlety mielone to danie znane i lubiane. Stanowią one prosty i sycący obiad, a przepis można łatwo i dość swobodnie modyfikować. Moim zdaniem bardzo przyjemną wersją jest ta, przygotowywana w piekarniku. Po pierwszych próbach nie byłam zachwycona teksturą potrawy, ale znalazłam świetny patent na dodanie mięsu pożądanej wilgoci. Jak zrobić soczyste kotlety mielone? Sposobów na nadanie mielonym soczystości jest wiele. Moja babcia zawsze korzystała z namoczonej bułki, ciotka po prostu wlewała zimną wodę. Ja jednak stawiam na wzbogacanie mięsnej masy o startą na tarce cukinię. Dzięki zielonemu warzywu uzyskuję nie tylko soczyste, ale też zdrowsze kotlety mielone. Cukinia obfituje w ułatwiającą wchłanianie żelaza witaminę C oraz regulujący poziom tzw. Złego cholesterolu beta karoten. Zawiera także składniki wspomagające proces trawienia. Dodanie jej do ciężkiego mięsnego dania to zatem strzał w dziesiątkę. Prosty obiad z piekarnika Kotlety mielone dzięki przyrządzeniu w piekarniku są lekkie niczym piórko, a wciąż fantastycznie sycą. Zaletą tego sposobu ich wykonania jest też możliwość przygotowania większej ilości. Po prostu wstawiam do pieca dwie blachy z porcjami mielonych i włączam termoobieg, dla dobrej dystrybucji ciepła. Mam obiad na więcej niż jeden dzień. Przepis: Pieczone kotlety mielone z cukinią Soczyste i smaczne danie obiadowe, które nie kosztuje wiele a syci na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g mielonej łopatki wieprzowej

1 średnia cukinia

1 jajko

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka oleju rzepakowego

5 łyżek bułki tartej

1 łyżeczka tymianku

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówCukinię umyj, zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Miąższ przenieś na wyłożone gazą sitko. Posól go i przemieszaj. Pozostaw na 10 minut. Cebulę oraz czosnek obierz i posiekaj. Podsmaż je delikatnie na oleju rzepakowym. Przygotowanie kotletów mielonych z cukiniąMięso mielone połącz z odciśniętą cukinią. Dodaj podsmażone warzywa, jajko, bulkę tartą i przyprawy. Wyrób masę i uformuj z niej lekko spłaszczone owalne kotlety. Ułóż je na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, zachowując odstępy. Piecz przez 25-30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Jak podawać pieczone kotlety mielone? Do soczystego mięsa idealnie pasuje surówka. Stawiam na prostotę i wybieram mizerię lub miks z marchewką czy kapustą. Jestem je w stanie zrobić w czasie pieczenia kotletów mielonych. Podobnie z resztą jak ziemniaki czy dowolną kaszę. Czasami podaję też to obiadowe danie na kanapce. Wtedy rozkrawam kotlety na pół i układam na sałacie. Jeśli mam pod ręką, to kładę też plasterki ogórka lub pomidora. Taka odsłona kotletów mielonych jest równie smaczna i sycąca. Czytaj też:

