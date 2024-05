Młodą kapustę wykorzystuję w niecodzienny sposób. Robię z niej kotlety, które jem nawet na diecie

Z młodej kapusty można przygotować wiele pysznych potraw. Najczęściej przyrządza się duszoną kapustę z dodatkiem boczku lub kapuśniak. Możliwości jest jednak znacznie więcej. Ciekawym pomysłem jest zrobienie kotletów z tego warzywa. To danie zachwyci wszystkie osoby, które lubią eksperymentować w kuchni. Co więcej, zrobienie takich kotletów jest proste, ale też nie zajmuje dużo czasu.

Jak zrobić kotlety z młodą kapustą?

Choć zazwyczaj robi się kotlety z mięsa mielonego, to można też sięgnąć po znacznie bardziej oryginalny przepis. Gwarantujemy, że pokochacie to danie już od pierwszego kęsa. Takie kotleciki z młodej kapusty będą też idealnym zamiennikiem kotletów mielonych dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Przepis: Kotlety z młodej kapusty Te kotlety są cudownie delikatne i lekkie, a więc idealne dla osób na diecie odchudzającej Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 pęczki cebuli dymki

1 pęczek koperku

sól i pieprz

80 g bułki tartej

1 kg młodej kapusty

80 g czerstwej bułki

150 ml mleka

2 jajka

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Gotowanie kapustyNajpierw obierzcie kapustę z zewnętrznych liści, a następnie ją opłuczcie. Później poszatkujcie i ugotujcie, a następnie odcedźcie i ostudźcie. Przygotowanie pozostałych składnikówNamoczcie bułkę w mleku, a później ją odciśnijcie. Posiekajcie cebulę, szczypiorek i koperek. Przez maszynkę do mielenia mięsa przepuśćcie bułkę, kapustę i cebulę (lub rozdrobnijcie w malakserze). Do całości dodajcie 2 łyżki bułki tartej, jajka, a także sól i pieprz. Całość starannie wyrabiajcie, aż powstanie jednolita masa. Formowanie kotletówZ takiej masy uformujcie kotlety, a następnie obtoczcie w bułce tartej i usmażcie z obu stron.

Z jakich jeszcze warzyw można przygotować kotlety?

Popularne i naprawdę łatwe w przygotowaniu są kotlety ziemniaczane. Możecie również zrobić kotlety z jajek – one też dość często goszczą na polskich stołach. Znacznie mniej popularne są za to kotlety ruskie – smakiem przypominają farsz, który znajduje się w tych popularnych pierogach. Doskonałym składnikiem kotletów jest również kalafior – warzywo to sprawia, że potrawa wychodzi niezwykle lekka i delikatna. Dobrze nadaje się do tego również cukinia, szczególnie latem, gdy warzywo to jest tanie i łatwo dostępne. Dobrym wyborem będzie też dynia czy brokuły. Możliwości jest naprawdę wiele, więc warto korzystać z różnych warzyw, gdy trwa na nie sezon, robiąc właśnie takie nietypowe kotleciki.

Dodając do nich różne przyprawy i zioła, można uzyskać różnorodne smaki i tekstury. Kotlety warzywne są nie tylko pyszne, ale także zdrowsze, bogate w składniki odżywcze i idealne dla osób preferujących dietę roślinną. Są też dobrym sposobem na zmniejszenie spożycia mięsa, co dla niektórych osób z pewnością jest bardzo istotne.

