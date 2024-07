Zrobiłam obiad według przepisu dietetyczki. Uwinęłam się w 20 minut i najadłam do syta

Dietetyczka Dominika Hatala jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się nie tylko poradami, jak schudnąć bądź zdrowo się odżywiać. Publikuje również przepisy na potrawy ze swojego jadłospisu. Niedawno w jednym z postów pokazała, jak zrobić danie makaronowe inspirowane włoską kuchnią. To świetny pomysł na szybki obiad. Możesz po niego sięgnąć, nawet gdy zmagasz się z nadprogramowymi kilogramami.

Jak zrobić obiad od dietetyczki?

Pomysł jest banalnie prosty. Wystarczy ugotować makaron i połączyć go z sosem z pieczonej papryki. Do gotowego dania warto dorzucić kawałki mozzarelli. To dodatkowa porcja białka, które odgrywa bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Przyspiesza metabolizm i proces regeneracji tkanki mięśniowej po wysiłku fizycznym.

Przepis: Makaron z sosem z pieczonej papryki To idealne danie na szybki obiad. Syci i dodaje energii. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 140 g dowolnego makaronu

3 papryki czerwone

2 cebule

1 mozzarella typu light

10 g oliwy z oliwek

40 ml wody

sól, pieprz, oregano, chili, słodka papryka Sposób przygotowania Szykowanie warzywCebulę obierz z łupin. Umyj paprykę i wydrąż z niej gniazda nasienne. Pokrój warzywa na mniejsze kawałki. Pieczenie warzywKawałki warzyw przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Skrop je oliwą i piecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni przez 20 minut. Gotowanie makaronuW czasie gdy warzywa się pieką, ugotuj makaron. Robienie sosuUpieczone warzywa wrzuć do kielicha blendera. Dopraw je szczyptą oregano, soli, pieprzu i słodkiej papryki, a także niewielką ilością chili. Dolej wodę i całość zmiksuj na gładką masę. Podawanie daniaGotowy sos wymieszaj z makaronem. Przed podaniem dorzuć do makaronu kawałki pokruszonej mozzarelli.

Rada: Do dekoracji możesz wykorzystać listki świeżej mięty lub bazylii. Dobrze sprawdzą się również kawałki papryki.

Obiad od dietetyczki – przydatne wskazówki

Najlepiej, by kluski po ugotowaniu pozostały lekko twardawe, czyli al dente. Powinny zachować sprężystość i stawiać lekki opór przy gryzieniu. Taki makaron jest uznawany za najzdrowszy. Nie powoduje nagłych skoków stężenia glukozy we krwi, a co za tym idzie hamuje uczucie głodu. Warto też wybierać produkty pełnoziarniste, bogate w błonnik. To włókno pokarmowe nie ulega strawieniu. Wiąże wodę w żołądku i zwiększa swoją objętość. W efekcie przedłuża uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu. Łagodzi też dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, zaparcia czy biegunki.

Przed spożyciem warto ostudzić makaron i dopiero potem wymieszać go z sosem i pozostałymi składnikami. Schłodzenie sprawia, że skrobia zawarta w kluskach przekształca się w skrobię oporną, która sprzyja namnażaniu się pożytecznych bakterii w jelitach. Dodatkowo reguluje poziom cukru w krwi.

Czytaj też:

Biorę 4 składniki i w 15 minut robię ten pyszny makaron. Sycący obiad jak z włoskiej restauracjiCzytaj też:

Te placuszki robię bez grama mąki. Ich sekretem jest zdrowszy składnik