Te placuszki robię bez grama mąki. Ich sekretem jest zdrowszy składnik

Wiele osób nie wyobraża sobie rezygnacji z tego składnika podczas przygotowywania wypieków czy różnych słodkości. Tymczasem bez trudu można znaleźć dla niego godne zastępstwo. Świetnym zamiennikiem mąki jest między innymi kasza manna. Nie obciąża żołądka i ma wiele wartości odżywczych. Zawiera też witaminy z grupy B. Dzięki niej placuszki stają się puszyste.

Jak zrobić placuszki bez mąki?

Przepis obejmuje tylko 4 składniki. Do zrobienia placuszków potrzebujesz kaszy manny, jajek, mleka oraz dojrzałego banana. Wszystkie te produkty bez trudu znajdziesz w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Są tanie i łatwo dostępne. Co więcej, placuszki nie wymagają wiele pracy. Wystarczy połączyć wszystkie składniki, nałożyć porcje powstałej masy na patelnię i usmażyć.

Składniki: 200 g błyskawicznej kaszy manny

200 ml ciepłego mleka

1 dojrzały banan

2 jajka Sposób przygotowania Szykowanie kaszy mannyZalej kaszę mannę mlekiem i odstaw na 15 minut, by napęczniała Przygotowanie pozostałych składnikówUmyj banana i obierz go ze skórki. Rozgnieć owoc w misce, Oddziel żółtka od białek. Ubij pianę z białek. Możesz dodać do nich niewielką szczyptę soli, by przyspieszyć proces. Robienie masyGdy kasza manna napęcznieje, dodaj do niej żółtka, rozgniecionego banana i wymieszaj całość. Na koniec połącz powstałą masę z pianą z białek. Działaj powoli i ostrożnie, by piana nie opadła. Smażenie placuszkówNa rozgrzanej patelni (najlepiej teflonowej) usmaż placuszki na złoty kolor (około 1,5 minuty z każdej strony).

Wskazówka: Mleko krowie możesz zastąpić napojem roślinnym, a banana zamienić na niewielką ilość cukru.

Z czym podawać placuszki z kaszy manny?

Placuszki z kaszy manny możesz serwować z dowolnie wybranymi dodatkami. Świetnie sprawdzi się na przykład sos malinowy lub truskawkowy, syrop klonowy, polewa czekoladowa, naturalny miód albo bita śmietana. A jeśli chcesz stworzyć bardziej dietetyczną wersję przysmaku, postaw na świeże sezonowe owoce (na przykład borówki, jagody, banany itp.). Warto też serwować placuszki z jogurtem naturalnym bądź posiekanymi orzechami. Dobrym rozwiązaniem będzie też posypanie placuszków mielonym cynamonem.

Inne propozycje szybkich, słodkich przekąsek

Jeśli dopadnie cię ochota na coś słodkiego, możesz też sięgnąć po zwykły jogurt wymieszany z kawałkami sezonowych owoców, miodem i posiekanymi owocami. To jeden z najszybszych, a zarazem najprostszych deserów, jakie kiedykolwiek wynaleziono. A jeśli jesteś fanem ptasiego mleczka, pewnością przypadną ci do gustu czekoladowe pianki w dietetycznej wersji, zrobione tylko z trzech składników. Jak widzisz opcji nie brakuje i nie trzeba wiele wysiłku, by wyczarować pyszne, a jednocześnie zdrowe słodkości.

