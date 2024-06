Biorę 4 składniki i w 15 minut robię ten pyszny makaron. Sycący obiad jak z włoskiej restauracji

Pasta alla gricia to danie kuchni włoskiej. Cieszy się szczególną popularnością w regionie Lacjum. Historia tej potrawy liczy kilkaset lat. Przygotowywali ją pasterze na bazie makaronu i paru lokalnych produktów. Kierowali się jedną zasadą – posiłek miał być szybki, prosty, a jednocześnie pożywny. Udało im się wyczarować przysmak, który zachwycił nie tylko mieszkańców Italii, ale również innych części świata.

Jak zrobić pasta alla gricia?

Przygotowanie tego dania to bułka z masłem. Jeśli dobrze się zorganizujecie, uwiniecie się ze wszystkim w kwadrans. Wystarczy ugotować makaron i połączyć go z kilkoma składnikami. Podstawowy przepis zakłada użycie:

guanciale – wędzonego policzka wieprzowego,

pecorino – sera z owczego mleka,

przypraw – czarnego pieprzu i ewentualnie soli.

Pamiętajcie jednak, że możecie dowolnie modyfikować zaprezentowaną recepturę, zgodnie ze swoimi preferencjami i potrzebami. Jeśli nie macie pod ręką jakiegoś produktu, zastąpcie go innym. Dobrym zamiennikiem guanciale będzie na przykład polski wędzony boczek. Z kolei ser pecorino możecie z powodzeniem zamienić na grana padano lub parmezan.

Ja robię pasta alla gricia na bazie makaronu bucatini. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by – zamiast niego – wykorzystać inne rodzaje klusek, na przykład spaghetti, penne itp. Jeśli chcecie wzbogacić smak dania, dodajcie do niego cebulę lub czosnek, a także niewielką szczyptę ostrej papryki. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – potrawa zarówno w wersji klasycznej, jak i urozmaiconej jest pyszna.

Przepis: Pasta alla gricia To bardzo proste, ale zarazem niezwykle smaczne i pożywne danie zachwyci całą rodzinę. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 120 g suchego makaronu

150 g guanciale

120 ml wody z gotowania makaronu

100 g sera peccorino

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyjcie ser na tarce o małych oczkach. Pokrójcie guanciale na cienkie paski. Gotowanie makaronuUgotujcie makaron we wrzącej, osolonej wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najlepiej, gdy będzie al dente (twardawy). Nie wylewajcie wody z gotowania makaronu. Przyda się na późniejszym etapie przyrządzania potrawy. Podsmażanie guancialeW czasie, gdy makaron będzie się gotować, zróbcie sos. Wrzućcie guanciale na suchą patelnię i podsmażajcie przez około 7-8 minut do momentu aż uzyska lekko złoty kolor. Łączenie składnikówOdcedzony makaron wrzućcie na patelnię z guanciale. Wymieszajcie składniki. Podsmażajcie całość przez około 2-3 minuty. Wyłączcie kuchenkę. Wymieszajcie starty ser z wodą pozostałą po gotowaniu makaronu i wlejcie powstały sos na patelnię. Wymieszajcie całość. PodawanieGotowy makaron przełóżcie na talerze, a każdą porcję doprawcie pieprzem. Możecie też posypać ją startym parmezanem i udekorować świeżymi listkami bazylii (opcjonalnie).

Wskazówka: Guanciale zawiera dużo tłuszczu, dlatego można je smażyć na suchej patelni bez użycia oleju czy oliwy.

Jak gotować makaron?

Najlepiej, by makaron był ugotowany al dente. Powinien stawiać lekki opór podczas gryzienia. Wsypcie suchy makaron do posolonego wrzątku i nie przekraczajcie czasu obróbki termicznej zalecanego przez producenta na opakowaniu. Możecie nawet skrócić go o około dwie minuty. Kontrolujcie na bieżąco stopień twardości klusek. Jeśli je rozgotujecie, stracą walory smakowe. Zyskają natomiast znacznie więcej kalorii.

Propozycje innych szybkich dań z makaronem

Pasta alla gricia to niejedyne danie z makaronem, jakie da się bardzo szybko przygotować. Możecie pokusić się też o przyrządzenie klasycznego spaghetti bolognese albo penne ze szpinakiem. Dobrym pomysłem jest również połączenie klusek z mięsem mielonym i warzywami, na przykład cukinią, bakłażanem, jarmużem czy szparagami. Opcji nie brakuje. Makaron to zresztą nie tylko świetna „baza” obiadowa. Ten składnik doskonale sprawdza się bowiem w różnego rodzaju sałatkach.

