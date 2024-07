Biorę proste składniki i robię pyszne letnie śniadanie. Czuję się po nim lekko, a wykonanie jest ekspresowe

Smoothie bowl pochodzą z Kalifornii. To tam surferzy zaczęli przygotowywać zimne owocowe mieszanki na śniadanie. Z czasem stawały się one coraz bardziej popularne na całym świecie. Nic dziwnego – smoothie bowl są szybkie, smaczne i zdrowe. Każdy skusi się na taki zastrzyk energii o poranku.

Czym się różni smoothie bowl od koktajlu?

Na pierwszy rzut oka wielu różnic nie widać. Obie propozycje to zazwyczaj owocowe kompozycje o dość płynnej konsystencji. Smoothie bowl jednak jest na tyle gęsty, że podaje się go w misce i dekoruje dodatkami. Nierzadko miski z owocowym miksem wyglądają dzięki temu jak małe dzieła sztuki.

Sposób serwowania koktajlu z kolei uniemożliwia swobodne korzystanie ze składników, które mogłyby sprawić, że jego wypicie stanie się trudniejsze np. płatków owsianych czy orzechów. O wiele częściej bazą owocowych napojów jest też mleko, napój roślinny czy kefir, a nie gęsty jogurt.

W obu słodkich propozycjach natomiast królują owoce, najczęściej te sezonowe. W lecie warto pokusić się o spróbowanie kompozycji z jagodami. Leśny owoc to prawdziwa skarbnica zdrowia. Dostarczy nam m.in. witaminy C, selenu, cynku czy antocyjanów. Wykonanie smoothie bowl z jego udziałem jest banalne.

Jak przygotować jagodowy smoothie bowl?

Potrzebuję zaledwie 5 minut, by podać tę pyszną kolorową miskę. Biorę jagody i banana i miksuję je z nabiałem oraz płatkami owsianymi. Dekoruję ulubionymi chrupiącymi dodatkami i mogę podawać. Szybciej się chyba nie da.

Przepis: Jagodowy smoothie bowl Chłodne owocowe danie śniadaniowe idealne na lato. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 300 g jagód

1 duży banan

3 łyżki płatków owsianych górskich

150 g gęstego jogurtu naturalnego

125 ml mleka Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówJagody opłucz dokładnie pod bieżącą wodą. Banan obierz ze skórki i potnij na mniejsze kawałki. Jeden z nich skrój na plasterki. Przygotowanie jagodowego smoothie bowlDo pojemnika blendera wrzuć banana w kawałkach oraz większość jagód (garść zachowaj do dekoracji). Dodaj jogurt naturalny, płatki owsiane oraz mleko. Zblenduj na gładką masę, a następnie przelej do miski. Udekoruj odłożonymi owocami.

Jak podać jagodowy smoothie bowl?

Po sporządzeniu i udekorowaniu gęstego koktajlu owocami możesz go dodatkowo posypać ulubionym chrupiącymi produktami np. granolą, nasionami chia czy wiórkami kokosowymi. Im więcej różnych produktów wykorzystasz, tym więcej wartości odżywczych sobie dostarczysz.

Smoothie bowl możesz przygotować wieczorem i przechować w słoiku do rana. Możesz też zabrać je do pracy. Elementy dekoracyjne warto jedynie spakować oddzielnie i ułożyć już po przelaniu dania do miski.

Wskazówki dotyczące przygotowania smoothie bowl

Jeśli chcesz, by smoothie bowl był orzeźwiający, przygotowuj go z mrożonego banana. Obrany i dojrzały owoc wystarczy włożyć na noc do zamrażalnika. Do wykonania dania możesz użyć dowolnego rodzaju jogurtu naturalnego. Musi jednak być dość gęsty, bo konsystencja smoothie bowl powinna umożliwiać swobodne układanie dodatków na jego powierzchni. Do udekorowania możesz wykorzystać inne owoce jagodowe oraz zdrowe posypki takie jak orzechy czy pestki.

