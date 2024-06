To śniadanie poleciła mi znajoma dietetyczka. Ma więcej białka niż klasyczna owsianka

Komosanka to komosa ryżowa (quinoa) w wersji na słodko. Można ją przyrządzić na wiele różnych sposobów, podobnie jak owsiankę. Świetnie komponuje się z takimi dodatkami jak na przykład orzechy włoskie, migdały, pistacje, wiórki kokosowe, bakalie, masło orzechowe, siemię lniane czy nasiona chia. Doskonale sprawdzą się również sezonowe owoce (maliny, porzeczki, borówki, banany, truskawki itp.). Opcji nie brakuje. Wybór składników zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych preferencji potrzeb. Odradzam jednak sięganie po gotowe syropy smakowe czy cukier. To źródła niepotrzebnych kalorii. Jeśli chcecie, by komosanka zyskała więcej słodyczy, doprawcie ją miodem i cynamonem.

Jak zrobić komosankę?

Zrobienie komosanki nie jest trudne. Poradzicie sobie z tym zadaniem nawet nie mając dużego doświadczenia w kuchni. Wystarczy ugotować quinoę i połączyć ją z mlekiem oraz ulubionymi dodatkami. Jeśli nie macie pod ręką nabiału, sięgnijcie po napój roślinny, na przykład owsiany czy kokosowy. To rozwiązanie sprawdzi się również w przypadku osób z nietolerancją laktozy.

Przepis: Komosanka na słodko To dobra alternatywa dla owsianki. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 50 g komosy ryżowej

1 szklanka mleka

ulubione dodatki Sposób przygotowania Przygotowanie komosyKomosę wypłukajcie na sicie pod bieżącą wodą. Wrzućcie do garnka, wlejcie mleko. Gotowanie komosy ryżowejGotujcie komosę przez 10 minut pod przykryciem, następnie przez kolejne 5-10 minut już bez przykrycia, co chwilę mieszając, aż komosa będzie miękka. Dodajcie ulubione owoce i inne składniki.

Dlaczego warto jeść komosę ryżową?

Komosa ryżowa jest nazywana złotem Inków. Zresztą nie bez przyczyny. Skrywa w sobie bowiem wiele cennych właściwości. Zawiera żelazo, potas, mangan, witaminy z grupy B i witaminę E. Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także przeciwutleniaczy. Zwalcza szkodliwy wpływ wolnych rodników i spowalnia procesy starzenia. Zmniejsza stany zapalne tkanek. Nie powoduje nagłych skoków stężenia glukozy we krwi. Może być więc bezpiecznie spożywana przez osoby z cukrzycą lub insulinoopornością.

Quinoa ma w swoim składzie błonnik i duże ilości białka. Dlatego dobrze wpływa na układ pokarmowy. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i niweluje dolegliwości gastryczne, takie jak zaparcia, biegunki czy wzdęcia. W dodatku przyspiesza przemianę materii. W rezultacie wspomaga odchudzanie i ułatwia kontrolowanie masy ciała.

