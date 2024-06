Ten koktajl czyści jelita jak miotełka. Robię go w 5 minut, a korzyści odczuwam bardzo długo

Koktajle to świetny sposób na uzupełnienie codziennej diety i wzbogacenie jej o składniki odżywcze oraz mikroelementy. Są proste i tanie w przygotowaniu, a jednocześnie zdrowe. Wspierają organizm na wielu różnych poziomach, a włączenie ich do diety przynosi mnóstwo rozmaitych korzyści. Można je pić o różnych porach dnia, a nawet zabierać ze sobą do pracy, szkoły czy na uczelnię. Stanowią doskonałą alternatywę dla słodyczy i niezdrowych przekąsek, takich jak chipsy.

Jak zrobić koktajl na oczyszczenie jelit?

Przygotowanie tego napoju jest banalnie proste i nie zajmie ci więcej niż pięć minut. Z łatwością zrobisz koktajl rano przed pójściem do pracy czy wyprawieniem dzieci do szkoły. Wystarczy, że zmiksujesz poszczególne składniki na gładką masę.

Przepis: Zielony koktajl na oczyszczenie jelit Ten napój wspomaga pracę układu pokarmowego. Przygotujesz go z kilku prostych składników. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 ml wody

1 cytryna

pół selera naciowego

30 g liści szpinaku

1 kiwi

1 banan Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj warzywa i owoce. Obierz ze skórki banana. Jeśli seler naciowy nie jest młody usuń z niego włókna. Pokrój banana, kiwi i selera na mniejsze kawałki. Wyciśnij sok z połówki cytryny. Łączenie składnikówWzuć warzywa i owoce do blendera. Dodaj wodę oraz sok z cytryny. Zmiksuj wszystko na gładką masę.

Wskazówka: Nie musisz obierać kiwi ze skórki. Po zmiksowaniu składników nie będzie wyczuwalna.

Rada: Koktajl na oczyszczenie jelit możesz przechowywać w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku. Pamiętaj, by nie trzymać go tam dłużej niż 48 godzin.

Jak zielony koktajl czyści jelita?

Za oczyszczające właściwości koktajlu odpowiada szpinak. Warzywo jest źródłem błonnika. To włókno pokarmowe usprawnia perystaltykę (ruchy) jelit i przyspiesza przemianę materii, a co za tym idzie ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn. Szpinak ma w swoim składzie również antyoksydanty, które minimalizują stany zapalne przewodu pokarmowego, odbudowują śluzówkę jelit, a jednocześnie zmniejszają ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Co więcej, przeprowadzone badania wykazały, że regularne spożywanie szpinaku obniża prawdopodobieństwo rozwoju raka jelita grubego.

Oczyszczanie jelit a odchudzanie

Oczyszczanie jelit wpływa pozytywnie na pracę całego układu pokarmowego. Przyspiesza metabolizm i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Poprawia wchłanianie składników odżywczych i witamin pochodzących z pożywienia. Trzeba jednak pamiętać, że samo picie koktajlów detoksykujących to jeszcze nie wszystko. Sukces odchudzania zależy również od innych czynników. Bardzo ważną rolę w całym tym procesie odgrywa aktywność fizyczna i zbilansowana dieta.

Jak pić zielony koktajl na oczyszczenie jelit?

Zielony koktajl na oczyszczenie jelit warto pić raz dziennie na czczo przez 5-7 dni (około 100 ml). Najlepiej włączać je do diety stopniowo. Taka detoksykująca kuracja nie powinna trwać jednak zbyt długo. W przeciwnym razie przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomóc, podrażni jelita wywołując wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Trzeba też pamiętać, że wskazany napój nie jest dla każdego. Nie powinny po niego sięgać:

pacjenci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, a także kamicą nerkową,

kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią,

osoby uczulone na którykolwiek ze składników koktajlu.

