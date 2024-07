Mój patent na szybki obiad to 3 proste składniki w niecodziennym wydaniu. Znika ze stołu w mgnieniu oka

Gdy myślimy o zestawieniu makaronu, ricotty i szpinaku, zwykle przychodzą nam do głowy kluski obtoczone sosem na bazie sera i warzyw. Można jednak wykorzystać to „trio” nieco inaczej. Kilka drobnych modyfikacji w klasycznym przepisie daje bardzo ciekawy efekt i pozwala stworzyć sycący, szybki obiad bez dużego wysiłku i bałaganu w kuchni.

Jak zrobić szybki obiad z makaronu, ricotty i szpinaku?

Wystarczy zrobić serowo-warzywny farsz, wypełnić nim duże makaronowe muszle i zapiec wszystko razem z sosem pomidorowym. Danie smakuje obłędnie i nie wymaga wiele wysiłku. Lwią część pracy wykonują domowe sprzęty – kuchenka i piekarnik.

Przepis: Makaronowe muszelki z ricottą i szpinakiem w sosie pomidorowym To pyszne i sycące danie dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 100 g makaronu typu conchiglioni (duże muszle) Na farsz: 250 g liści szpinaku

150 g sera ricotta

2 ząbki czosnku

sól

pieprz Na sos: 1 puszka pomidorów

1 cebula

3/4 łyżeczki oregano

sól

pieprz

1 łyżeczka oliwy Sposób przygotowania Robienie sosuCebulę obierz i drobno posiekaj. Zeszkli ją na patelni. Powinna się lekko przyrumienić. Gdy tak się stanie dodaj pomidory i przyprawy. Podsmażaj wszystko razem przez około 5 minut. Na koniec zblenduj sos na gładką masę. Gotowanie makaronuUgotuj muszelki al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź gotowy makaron i pozostaw do wystudzenia. Szykowanie farszuW czasie, gdy makaron będzie się gotował, przygotuj farsz. Dokładnie umyj i osusz liście szpinaku. Przeciśnij czosnek przez praskę i wrzuć go na rozgrzaną patelnię. Po chwili dodaj szpinak. Podsmażaj wszystko, aż liście lekko zwiędną. Rozgnieść ricottę widelcem. Wymieszaj lekko przestudzony szpinak z serem. Zapiekanie muszliNasmaruj naczynie żaroodporne odrobiną oliwy. Wylej sos do naczynia. Następnie wypełnij farszem każdą muszelkę. Ułóż makaron farszem do góry w naczyniu żaroodpornym i umieść wszystko w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni. Piec muszelki przez 15 minut.

Wskazówka: Jeśli nie masz pod ręką ricotty, możesz sięgnąć po fetę lub mozzarellę.

Czym wypełnić makaronowe muszle?

Makaronowe muszle możesz wypełnić dowolnym farszem. Połączenie ricotty i szpinaku to tylko jedna z dostępnych propozycji. Opcji jest znacznie więcej. W roli nadzienia świetnie sprawdzi się również podsmażany kurczak, mięso mielone, łosoś, tuńczyk, pieczarki, kurki, szynka, chorizo itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieszać te składniki z różnymi warzywami (na przykład papryką, bakłażanem, cukinią, ciecierzycą, brokułem, kalafiorem etc.) i tworzyć unikatowe kompozycje smaków dopasowane do indywidualnych preferencji i potrzeb. Tak naprawdę wszystko zależy od Twojej inwencji. Muszelki z farszem w sosie pomidorowym świetnie wpisują się w ideę zero waste (niemarnowania żywności). Do przygotowania farszu możesz wykorzystać różne resztki sera, warzyw i wędlin zalegające w lodówce oraz w kuchennych szafkach.

Czytaj też:

Łączę makaron tym szybkim sosem i mam gotowy obiad. Z kilku składników robię prawdziwy rarytasCzytaj też:

Do makaronu dodaję tylko 2 składniki. Ten prosty i szybki przepis mam od włoskiego szefa kuchni