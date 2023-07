Chorizo – co to jest? Jak wykorzystać tę hiszpańską kiełbasę w kuchni

Chorizo zaczęto wytwarzać w Hiszpanii już w XVI wieku. Niewątpliwie miało na to wpływ odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i przywiezienie do Europy papryki. Właśnie czerwona papryka, która po zerwaniu jest wędzona i mielona, nadaje hiszpańskiej kiełbasie charakterystyczny smak, kolor i charakter – łagodny lub pikantny. Bazą do wyprodukowania chorizo jest zmielone mięso wieprzowe, wspomniana już papryka pimenton i czosnek. Do tego podstawowego zestawu dodawane są różne zioła i przyprawy, czasem wino lub ocet winny. Po uformowaniu kiełbas są one suszone i poddawane procesowi dojrzewania. Na rynku jest bardzo wiele odmian chorizo różniących się kształtem, stopniem zmielenia mięsa i dojrzewania jak też pikantności. Jedną z najbardziej cenionych odmian jest chorizo iberico produkowane z mięsa świń rasy iberyjskiej, które żyją na wolności i jedzą żołędzie. Ten typ kiełbasy odznacza się niezwykle wyrafinowanym i bogatym smakiem.

Jak jeść chorizo?

Odmiany chorizo, które są twardsze, bo długo dojrzewały, nadają się idealnie na kanapki czy na deski wędlin. Takie kiełbaski są również wspaniałym dodatkiem do potraw z roślin strączkowych, np. fasolki czy nawet do naszego bigosu. Kiełbaski miękkie i mniej dojrzałe będą idealne do smażenia i duszenia, czy do przygotowania hiszpańskich tapas jak np. chorizo w winie, gdzie plasterki kiełbaski obsmaża się na małej ilości oliwy, odlewa tłuszcz, a następnie dusi się kilkanaście minut w czerwonym lub białym winie.

Właściwości odżywcze chorizo

Chorizo zawiera białko wysokiej jakości (100 g to ok. 20 g białka) oraz aminokwasy egzogenne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto przypomnieć, że zalecane obecnie dzienne spożycie białka to ok. 1 g na kg masy ciała.

Ta wędlina zawiera dobrze przyswajane żelazo hemowe, którego braki mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, objawiając się zmęczeniem, częstymi infekcjami aż do zagrażającej życiu anemii.

Kiełbaski te są bogate w witaminę B12 niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Niektóre badania sugerują nawet, że spożywanie chorizo może być dobrą alternatywą w diecie osób z celiakią, ponieważ celiakia często powoduje deficyt tej witaminy w organizmie.

Chorizo zawiera też duże ilości selenu (1 kiełbaska to ok. 20 mikrogramów selenu, prawie 50 procent zalecanej jego dziennej ilości), który wzmacnia układ odpornościowy i chroni przed wolnymi rodnikami.

Przeciwskazania do jedzenia chorizo

Należy podkreślić, że tego typu wyroby powinny być spożywane w umiarkowanych ilościach (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaleca spożycia czerwonego mięsa na poziomie 500 g tygodniowo), ponieważ istnieje wiele badań łączących nadmierne spożycie mięsa, szczególnie przetworzonego ze zwiększonym ryzykiem nowotworów w tym jelita grubego, piersi i prostaty, a także chorób serca i układu krążenia. Wędliny zawierają dodatkowo duże ilości soli, której nadmierne spożycie może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, chorób nerek czy otyłości. Dodatkowo ważny jest sposób przygotowania chorizo. Naukowcy radzą, aby uważać szczególnie na grillowanie, gdyż powstający ze spalającego się tłuszczu dym ma szkodliwe działanie dla zdrowia.

