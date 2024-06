Do makaronu dodaję tylko 2 składniki. Ten prosty i szybki przepis mam od włoskiego szefa kuchni

Makaron to bardzo wdzięczny produkt. Świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami i daje kucharzowi spore pole do popisu. Można go łączyć z serem, krewetkami, mięsem i rozmaitymi warzywami (pomidorami, szpinakiem, cukinią, bakłażanem, brokułami etc.). Ostatnio, idąc za radą włoskiego kucharza, postanowiłam wypróbować inne zestawienie – dziecinnie proste, a zarazem obłędnie pyszne. Poznajcie przepis na makaron ze śmietaną i pieczarkami.

Jak zrobić makaron ze śmietaną i pieczarkami?

Najpierw warto ugotować makaron. Najlepiej zrobić to al dente. Kluski powinny stawiać lekki opór przy gryzieniu. Dzięki temu szybciej wchłoną sos i będą smaczniejsze, a jednocześnie mniej kaloryczny. Nie należy ich gotować dłużej niż wskazuje producent na opakowaniu. Można nawet skrócić ten czas o minutę. Możecie też wykorzystać makaron z poprzedniego dnia (jeśli przygotowaliście jego większą ilość).

Przepis: Makaron z pieczarkami i śmietaną To szybkie, proste, a co razem niezwykle pyszne danie dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g makaronu fettuccine

500 g pieczarek

250 ml słodkiej śmietanki

1 cebula

3 łyżki oliwy z oliwek

1 pęczek pietruszki

sól, pieprz

łyżka startego parmezanu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotujcie makaron al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Szykowanie pozostałych składnikówW czasie, gdy makaron będzie się gotował, oczyśćcie i pokrójcie pieczarki na plasterki. Obierzcie i pokrójcie cebulę. Podsmażcie cebulę na rumiany kolor. Umyjcie i posiekajcie pietruszkę. Dodajcie pieczarki i smażcie, dopóki nie zmiękną. Wlejcie na patelnię śmietanę Doprawcie całość, dodajcie pietruszkę i poczekajcie aż sos zgęstnieje. Możecie też dodać trochę startego parmezanu, by przyspieszyć ten proces. Łączenie składnikówOdcedzony makaron wrzućcie na patelnię i wymieszajcie z pozostałymi składnikami. Trzymajcie patelnię na kuchence jeszcze przez 2-3 minuty.

Wskazówka: Ja do zrobienia dania wykorzystuję zwykle makaron fettuccine, ale możecie wykorzystać też inny rodzaj klusek, na przykład spaghetti czy penne. Wszystko zależy od tego, jaki produkt macie pod ręką.

Inne pomysły na szybkie dania z makaronem

Jeśli lubicie włoską kuchnię, z pewnością przypadną wam do gustu również inne dania z makaronem. Są smaczne, szybkie i tanie. Powstają z łatwo dostępnych składników, które można znaleźć w każdym sklepie lub supermarkecie. Poza tym ich przygotowanie nie nastręcza dużych trudności. Bez problemu poradzicie sobie z tym zadaniem nawet nie mając dużego doświadczenia w kuchni. Możecie sięgnąć po przepis na klasyczne spaghetti bolognese albo penne ze szpinakiem albo ekspresowe danie makaronowe z 3 składników. Opcji nie brakuje. W zasadzie ogranicza was jedynie wyobraźnia.

