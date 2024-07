Tę kwaśną zupę pamiętam z dzieciństwa. Teraz jem ją, by schudnąć

Zupa wiśniowa to dla mnie smak dzieciństwa. Zimne danie jest świetną propozycją na dietetyczny letni posiłek. Przyjemnie schłodzi, a nie dostarcza zbyt dużej liczby kalorii. Dodatkowo mogę ją wzbogacić o przyprawy wspierające metabolizm. Uwielbiam do niej wracać.

Jak zrobić zupę wiśniową na zimno?

Wiśnie to świetny materiał na szybką zupę. Wykonanie tej potrawy jest banalne. Bierzesz owoce, drylujesz je i gotujesz z dodatkami. Na koniec do lekko już przestudzonej mieszanki dodajesz nabiał. Zamiast tradycyjnie używanej śmietany w swojej dietetycznej wersji postawiłam na gęsty jogurt naturalny, aby liczba kalorii nie była niepotrzebnie zbyt wysoka. Wykorzystałam też wspomagające metabolizm przyprawy takie jak goździki i cynamon, a zamiast cukru zastosowałam słodzik.

Przepis: Zupa wiśniowa na zimno Lekko kwaśna, niskokaloryczna zupa, która przyjemnie orzeźwia. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 96 w każdej porcji Składniki 300 g wiśni

750 ml wody

40 g erytrytolu

80 g jogurtu naturalnego

1 łyżeka mąki ziemniaczanej

1 laska cynamonu

3 goździki

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówWiśnie umyj, osusz. Usuń pestki. Wrzuć je do garnka wraz ze słodzikiem, szczyptą soli, goździkami i cynamonem. Gotowanie zupy wiśniowejSkładniki w garnku zalej wrzątkiem i podgrzewaj przez 10 minut. Wsyp mąkę ziemniaczaną i rozmieszaj. Po chwili gotowania, zestaw garnek z kuchenki i ostudź zawartość. Letnią zupę połącz z jogurtem.

Jak podawać zupę wiśniową?

Do dania koniecznie wrzuć makaron. Urozmaici konsystencję zupy i pomoże najeść się posiłkiem, dostarczając niezbędnej porcji węglowodanów. Możesz też pokusić się o przygotowanie do niej smacznych klusek kładzionych czy zacierek.

Jak urozmaicić szybką zupę na lato?

Oprócz wiśni do przygotowania zupy możesz wykorzystać też inne sezonowe owoce. Truskawki, brzoskwinie, maliny, porzeczki czy borówka amerykańska świetnie wzbogacą smak dania.

Szybką zupę wiśniową możesz zabielić także maślanką lub kefirem. Jeśli nie zależy ci tak bardzo na niskiej wartości kalorycznej potrawy, to ciekawą opcją będzie wlanie do zupy wiśniowej mleczka kokosowego. Charakter dania znacznie się zmieni, ale wciąż będzie pysznie. Ja lubię do takiej wersji wsypać jeszcze wiórki kokosowe. Dostarczają sporej dawki zdrowych kwasów tłuszczowych.

Dlaczego warto jeść wiśnie?

W kwaśnych letnich owocach znajdziesz wiele cennych składników odżywczych m.in. witaminy A i C, potas czy magnez. Wiśnie mają również sporo błonnika, który usprawnia pracę układu pokarmowego. Niski indeks glikemiczny owocu z kolei sprawia, że jedzenie go nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Dzięki temu utrzymasz uczucie sytości na dłużej i unikniesz napadów głodu.

Właściwości przeciwzapalne wiśni również mogą być pomocne w redukcji tkanki tłuszczowej. Pamiętaj tylko, że aby dieta była skuteczna, wciąż potrzebujesz jeść zbilansowane posiłki i uwzględnić w swoim planie dnia regularną aktywność fizyczną. Zawsze jednak możesz zwiększać swoją szansę na sukces przez sięganie po sprzyjające jego osiąganiu potrawy takie jak właśnie lekka zupa wiśniowa.

Czytaj też:

Przepis na ten szybki i oryginalny chłodnik pokazała mi siostra. To pomysł na orzeźwiający obiadCzytaj też:

Zapomniana zupa znów na językach. Przepis Roberta Makłowicza to tylko 5 składników