Zapomniana zupa znów na językach. Przepis Roberta Makłowicza to tylko 5 składników

Zupa cytrynowa pojawiła się w zestawieniu najlepszych zup znad Wisły opublikowanym przez portal kulinarny Taste Atlas. Zajęła dość wysokie piąte miejsce. Internauci uznali ten wynik za dość kontrowersyjny. Wielu z nich podkreślało, że trudno uznać ten przysmak za polski. Rzeczywiście wywodzi się on z kuchni francuskiej lub greckiej, ale cieszył się również dużą popularnością na ziemiach polskich w XVIII wieku. Z czasem zainteresowanie przysmakiem znacznie osłabło. A szkoda. Jest bowiem – jak przekonuje Robert Makłowicz – bardzo prosta w przygotowaniu. Poznajcie jego przepis.

Jak przygotować bulion drobiowy?

Zaopatrzcie się w kurczaka, włoszczyznę, kilka gałązek natki pietruszki, cebulę, ząbek czosnku i przyprawy. Najpierw obierzcie z łupin cebulę i opalcie ją. Potem umyjcie mięso oraz pozostałe warzywa i usuńcie z nich skórkę. Możecie je też pokroić na mniejsze kawałki. Wszystkie składniki wrzućcie do dużego garnka razem z przyprawami. Wystarczą trzy listki laurowe i cztery ziarenka ziela angielskiego. Przyda się też 4-5 ziaren pieprzu. Całość zalejcie zimną wodą. Powinna przykryć mięso oraz warzywa i utworzyć pięciocentymetrową „warstwę”.

Wywar zagotujcie na średnim „ogniu”, a potem zmniejszcie nieco moc palnika i trzymajcie garnek na kuchence przez około 1,5-2 godziny pod przykrywką. Pamiętajcie, by regularnie zdejmować szumowiny, czyli pianę, która powstanie na powierzchni wywaru. Gdy bulion osiągnie pożądany smak i objętość odcedźcie go. Na tym etapie możecie też dodać odrobinę soli. Wystudzony bulion rozlejcie do słoików, zamknijcie je i schowajcie do lodówki. Zachowają świeżość przez około 7 dni.

Bulion możecie też zamrozić w woreczkach na lód i dorzucać do potraw niczym sklepową kostkę rosołową. Jeżeli chcecie wykorzystać ten patent, gotujcie wywar dłużej niż dwie godziny. Dzięki temu zyska bardziej skoncentrowaną formę i intensywniejszy smak.

Jak zrobić zupę cytrynową według Roberta Makłowicza?

Przepis jest prosty. Tak naprawdę wystarczy połączyć ze sobą pięć składników. Podstawa zupy to bulion drobiowy. Możecie wykorzystać przygotowany wcześniej wywar lub użyć sklepowej kostki rosołowej. Pamiętajcie, by sięgać po produkty dobrej jakości.

Przepis: Zupa cytrynowa To propozycja dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni.

szklanka ryżu

3 cytryny

2 jajka

2 łyżki wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDo bulionu dodajcie szklankę ryżu. Wyciśnijcie sok z cytryn i oddzielcie żółtka od białek. Łączenie składnikówW czasie, gdy ryż się gotuje, połączcie żółtka z sokiem z cytryny i wymieszajcie całość. Następnie do masy cytrynowo-jajecznej, dodajcie wodę i kilka łyżek bulionu. Połączcie wszystkie składniki i wlejcie ją do bulionu. Energicznie przemieszajcie zupę i gdy tylko zacznie nieco gęstnięć zdejmijcie garnek z palnika.

Wskazówka: Jeśli bulion był odpowiednio przyprawiony nie musicie dodawać do zupy soli czy pieprzu. Choć oczywiście to kwestia indywidualnych preferencji.

Z czym podawać zupę cytrynową?

Gotową zupę cytrynową możecie posypać posiekaną natką pietruszki, kolendrą lub kawałkami szczypiorku. Danie świetnie komponuje się nie tylko z ryżem. Jeśli chcecie, by stało się bardziej sycące, dodajcie do niego kawałki gotowanego kurczaka. Dobrze sprawdzą się też grzanki, na przykład czosnkowe. Dobór składników zależy przede wszystkim od waszych preferencji smakowych i kulinarnych upodobań.

