Rozdrabniam warzywa, łączę z jajkami i zapiekam. To mój patent na szybkie i tanie śniadanie

Muffiny z warzywami to idealny pomysł na szybkie, zdrowe i pyszne śniadanie. Można je zjeść w domu lub zabrać w drogę. Wzbogacone o cukinię stają się jeszcze bardziej wartościowe i zachwycają swoim delikatnym smakiem. By wytrawne muffiny były pełne białka, dodaję do nich ser feta, a dla smaku i charakteru wrzucam czarne oliwki. Smakiem muffiny jajeczne przypominają mi wakacje w Grecji, a wyglądem olśniewają bardziej niż niejeden przysmak z kawiarni czy piekarni. Wykonanie ich zajmuje dosłownie kilka chwil, a są niezwykle pożywne. Warto skosztować.

Jak zrobić smaczne muffiny jajeczne?

Wytrawne muffiny jajeczne z fetą i oliwkami są banalne w przygotowaniu. Zaczynam od rozdrobnienia wspomnianych już dodatków i połączenia ich z kaszą manną i masą jajeczną. Aby były przyjemnie wilgotne, wrzucam jeszcze startą na tarce cukinię, którą odciskam z nadmiaru soku.

W ten sposób zielone warzywo nie dominuje w smaku, a jednocześnie dostarcza cennych wartości odżywczych takich jak choćby witamina C, potas, magnez czy fosfor. Jego zaleta jest również to, że latem jest też łatwo dostępne i niedrogie. Podobnie zresztą jak pozostałe składniki. Nic tylko gotować, a właściwie piec.

3 nieduże cukinie

3 jajka

100 g sera feta

50 g czarnych oliwek

1 łyżeczka oregano

50 g kaszy manny

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCukinię umyj, zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Warzywne wiórki umieść w gazie i dokładnie odciśnij z soku. Przenieś do dużej miski. Ser feta pokrój w drobną kostkę. Oliwki wyjmij z zalewy i posiekaj. Robienie masy na muffinyW osobnym naczyniu ubij jajka. Połącz je z fetą i oliwkami. Dopraw oregano i pieprzem. Wsyp bułkę tartą. Wymieszaj całość z odsączoną cukinią. Pieczenie muffinów jajecznychDołki formy na muffiny wypełnij papilotkami. W każdym z nich umieść 2-3 łyżki masy na muffiny. Piecz całość przez 30-35 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Ostudź lub podawaj na ciepło.

Jak podawać muffiny jajeczne z warzywami?

Muffiny doskonale smakują zarówno tuż po upieczeniu, gdy są jeszcze ciepłe i feta jest lekko płynna, jak i po ostudzeniu. Chłodny przysmak możesz zabrać dosłownie wszędzie i zajadać go jak przekąskę. Odgrzewanie nie będzie konieczne.

Inne warianty muffinów jajecznych

Zamiast sera feta możesz użyć dowolnego innego, który przyjemnie się stopi. Mozzarella, ulubiony ser żółty dobrej jakości, a nawet ser pleśniowy będą alternatywą, która nie zawiedzie. Oliwki czarne możesz zamienić na zielone lub po prostu z nich zrezygnować. Możesz też wrzucić pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę czy ulubioną wędlinę. Dodatki te znakomicie wzbogacą smak fety i cukinii.

