Przepis na te zdrowe muffiny dostałam od koleżanki. Jeden składnik mocno mnie zaskoczył

Receptura na muffiny zawierała komosę ryżową, której wcześniej nie używałam. Początkowo obawiałam się, że smak mnie rozczaruje, ale praca z tą kaszą okazała się prosta i efekty przerosły moje oczekiwania.

Przekąska tak mi posmakowała, że na stałe weszła do mojego kulinarnego repertuaru. Świetnie sprawdza się jako weekendowe leniwe śniadanie, podwieczorek czy ciepła kolacja. Zabieram ją nawet czasem do pracy, bo jest sycąca i nie wymaga odgrzewania. Dwie muffiny zjedzone między spotkaniami są zdecydowanie lepszym pomysłem niż batoniki czy słone przegryzki.

To, co wyróżnia ten przysmak, to bardzo wysoka zawartość białka. Znajdziemy je w jajkach, mozzarelli i komosie ryżowej. Z tego względu dobrym pomysłem będzie też sięgnięcie po takie muffiny po wysiłku fizycznym. Nie znaczy to jednak, iż jest to danie tylko dla osób wyjątkowo aktywnych. Smaku w nim co nie miara, a składniki można modyfikować zależnie od zmieniającej się dostępności warzyw.

Jak zrobić muffiny z komosy ryżowej?

Przygotowanie tej przekąski jest banalne. Wystarczy ugotować komosę ryżową, rozdrobnić warzywa, szynkę oraz ser i połączyć wszystko z jajkami. Tak przygotowana masa ląduje potem w formie do muffinek i jest zapiekana. W domu rozchodzi się piękny zapach, a po niedługiej chwili można rozkoszować się nietuzinkowym smakiem wegetariańskiego posiłku.

Przepis: Muffiny z komosa ryżową, serem, pomidorkami i cukinią Proste i smaczne, wytrawne babeczki, które pokocha cała rodzina. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 150 g suchej komosy ryżowej

300 ml wody

100 g szynki drobiowej

100 g cukinii

6 pomidorków koktajlowych

1 średnia cebula

125 g sera mozzarella

3 jajka

1 łyżeczka suszonego tymianku

2 łyżki oleju rzepakowego

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówKomosę ryżową opłucz. Wsyp do garnka i zalej wodą. Doprowadź do wrzenia, posól. Gotuj przez 12-13 minut na wolnym ogniu. Cebulę obierz z łupiny, posiekaj, zeszklij na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym. Cukinię umyj i zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Podobnie rozdrobnij mozzarellę. Szynkę pokrój w kostkę. Pomidorki koktajlowe przetnij na pół. Jajka w bij do większej miski. Przygotowanie muffinówWarzywa oraz ugotowaną komosą ryżową połącz z jajkami. Dopraw masę tymiankiem, pieprzem i solą. Wymieszaj i przenieś do formy z 12 dołkami. Wgłębienia posmaruj wcześniej olejem rzepakowym. Wierz każdej muffiny udekoruj połówką pomidorka koktajlowego. Piecz w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 30 minut.

Jak podawać muffiny z komosą ryżową, serem i szpinakiem?

Po upieczeniu przekąska jest już gotowa do jedzenia. Jeśli macie ochotę, możecie jednak podać ją z sosem. Świetnie sprawdzi się klasyczny dip czosnkowy lub pomidorowy wzbogacony o zioła. Polecam zjeść ją choć raz na ciepło. Choć po wystudzeniu nie traci walorów smakowych, wersja prosto przyjemnie też rozgrzewa.

