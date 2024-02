Omletowe muffiny to pyszne, ekonomiczne i pożywne śniadanie. Zrobisz je w mniej niż 30 minut

Jeśli szukasz pomysłu na proste, a jednocześnie niecodzienne śniadanie, postaw na omletowe muffinki. Robi się je bardzo szybko, bez dużego wysiłku i bałaganu w kuchni. Wystarczy, że połączysz ze sobą kilka łatwo dostępnych składników i upieczesz wszystko w piekarniku. Proste, prawda? A smakuje jeszcze lepiej.

Przepis: Omletowe muffinki To świetny pomysł na śniadanie dla całej rodziny. Tak podane jajka posmakują zarówno młodszym, jak i starszym. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 7 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 12 Składniki 8 jajek

150 ml śmietany

250 g sera

150 g szpinaku

1 cebula

1 papryka

250 g szynki

sól

pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierz cebulę i pokrój ją na kawałki. Rozdrobnij również paprykę i szynkę. Porwij szpinak na mniejsze części. Zetrzyj ser na tarce. Przygotowanie muffinekRoztrzep jajka. Dodaj śmietanę (18%) i przyprawy. Wysmaruj formy do muffinek odrobiną masła. Do każdej z nich dodaj posiekane warzywa, szynkę i starty ser. Następnie wlej do foremek roztrzepane jajka ze śmietaną. Pieczenie muffinekRozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni (z termoobiegiem) i piec przez około 20 minut.

Oczywiście wymienione składniki muffinów możesz zamienić na te, które masz w domu. Sprawdzą się również pieczarki, suszone pomidory, zielony groszek konserwowy, kiełbasa, cukinia itp. Wszystko zależy od twoich preferencji. Wskazówka: do przygotowania omletowych muffinek świetnie nadają się resztki warzyw, które zostały w lodówce po zrobieniu zupy czy sałatki. To śniadanie doskonale wpisuje się w zasadę zero waste, która dotyczy niemarnowania żywności. Poza tym jest wspaniałym sposobem na przemycenie do jadłospisu większej ilości warzyw i białka.

Jak podawać omletowe muffinki?

Omletowe muffinki najlepiej serwować na ciepło od razu po przyrządzeniu. Jeśli wszystkie nie zostaną od razu zjedzone, możesz przechowywać je w lodówce przez 48 godzin. Odgrzewane nie smakują jednak już tak dobrze, jak te świeżo przygotowane. W przypadku tego dania warto pamiętać o zasadzie, by nie robić go na zapas.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są źródłem białka i zdrowych tłuszczów. Zawierają też wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi cynk, żelazo, fosfor czy selen. Poza tym zapewniają uczucie sytości na długo. Dzięki temu zapobiegają podjadaniu między posiłkami. To dobra informacja dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy.

