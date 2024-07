To genialne danie jednogarnkowe robię z tanich produktów. Pasuje do ziemniaków, ryżu, makaronu, klusek i kasz

Ten, kto wymyślił koncepcję dań jednogarnkowych powinien dostać medal. Te posiłki są pyszne i pożywne. Co więcej, nie wymagają użycia wielu sprzętów kuchennych, dzięki czemu nie trzeba później spędzać długich godzin na zmywaniu i sprzątaniu. Wystarczy połączyć ze sobą kilka składników, by stworzyć niebanalną kompozycję smaków. Możesz śmiało wykorzystać to, co akurat masz pod ręką. Ja często sięgam po pałki z kurczaka (czyli podudzia), bo to smaczne, a zarazem tanie mięso. Moja rodzina je uwielbia.

Jak zrobić danie jednogarnkowe z pałek kurczaka?

Bohaterem tego dania jest nie tylko kurczak, ale również sos, który otacza mięso. Dip ma aksamitną konsystencję i wyborny smak. Powstaje na bazie taniego i łatwo dostępnego produktu – pieczarek. Pamiętajcie jednak, że nie musicie wiernie odtwarzać poniższego przepisu. Możecie go modyfikować zgodnie z osobistymi potrzebami i preferencjami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć inny sos, na przykład śmietanowy, koperkowy czy kurkowy. Wszystko zależy od tego, co akurat macie pod ręką i jakie produkty lubcie najbardziej.

Przepis: Pałki z kurczaka w sosie pieczarkowo-śmietanowym To świetny pomysł na jednogarnkowy obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 4 pałki z kurczaka

300 g pieczarek

1 cebula

1 szklanka bulionu

100 ml śmietanki 30%

1 łyżka masła

2 łyżeczki mąki

sól

pieprz

przyprawa do kurczaka Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUdka opłuczcie, osuszcie, oprószcie solą, pieprzem i przyprawą do kurczaka. Cebulę obierzcie i drobno pokrójcie. Podsmażanie kurczakaRozgrzejcie olej w garnku i podsmażcie na nim cebulę. Gdy się zrumieni, dodajcie mięso. Powinno zyskać złoty kolor. Oczyśćcie pieczarki i pokrójcie je na plasterki, a potem dodajcie do mięsa i cebuli. Podsmażajcie je przez kilka minut. Gotowanie składnikówDo garnka wlejcie bulion, przykryjcie naczynie pokrywką i zagotujcie całość. Zagęszczanie sosuPrzejdźcie do zagęszczenia sosu. Wymieszajcie śmietanę z kilkoma łyżkami płynu z garnka, by się zahartowała Zdejmijcie przykrywkę z garnka, dodajcie powstałą mieszankę. wymieszajcie i zagotujcie. Trzymajcie garnek na kuchence bez przykrycia przez kilka minut, przewracając mięso kilkukrotnie. Pod koniec dodajcie masło.

Wskazówka: W przepisie pojawiają się pałki z kurczaka, ale możecie wykorzystać również udka lub całe ćwiartki. Dobrze sprawdzą się również piersi z kurczaka.

Rada: Danie jednogarnkowe nadaje się do odgrzewania. Możecie więc za jednym zamachem zrobić obiad na dwa dni.

Inne propozycje dań jednogarnkowych

Przedstawione danie z kurczakiem to tylko jedna z wielu dostępnych możliwości. Przepisów na sycące i szybkie obiady z jednego garnka jest znacznie więcej. Możecie skomponować smaczny posiłek na bazie sezonowych warzyw, takich jak cukinia, papryka, ziemniaki, cebula czy marchewka. Miłośników bardziej swojskich klimatów z pewnością zainteresuje receptura na chłopski garnek. To jarskie danie wzbogacone mięsną „wkładką” w postaci kiełbasy i parzonego boczku. Możecie również wykorzystać inne rodzaje mięs. Ciekawym pomysłem na jednogarnkowy przysmak jest również kaszotto z kurczakiem i marchewką.

