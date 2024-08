Bita feta, kilka prostych dodatków i warzyw to ekspresowa kolacja. Poznaj mój pyszny patent

Bita feta smakuje fantastycznie, a jej przygotowanie jest niemal błyskawiczne. Odkąd koleżanka pokazało mi ten przepis, często do niego wracam. Lubię to pyszne połączenie kremowego, lekko słonego sera ze świeżymi warzywami np. z ogórkiem. Opcji podania jednak jest znacznie więcej, co sprawia, że zdrową i sycącą potrawę można raczyć się przy wielu okazjach i w zasadzie przez cały rok.

Jak podawać ser feta?

Lekko słony, łatwo kruszący się ser feta to stały element sałatek na czele z dobrze znaną wielu osobom sałatką grecką. Znane są też zapiekanki z jego udziałem, pyszne nadziewane makarony, pyszne przekąski typu finger food, a nawet zupy wzbogacane o takie zdrowe „grzanki”.

Ostatnio za sprawą dobrej znajomej odkryłam najpyszniejsze oblicze fety, które od razu skradło moje serce. Bita feta jest lekka, dietetyczna, wręcz idealna na upalne dni. Dzięki zawartości białka w serze feta, niewielkiemu dodatkowi cennej oliwy z oliwek i podaniu pieczywa zawiera wszystko, czego potrzeba, by nasycić się na dłuższy czas.

Jak zrobić bitą fetę?

W mojej ulubionej wersji do sera dodaję jogurt, sok z cytryny, koperek, oliwę z oliwek, czosnek i pieprz. Całość starannie blenduję i przekładam na talerz. Posypuję jeszcze drobno pokrojonymi warzywami i zajadam z razowym chlebem albo tostami. Jest prosto i przyjemnie, a podjadanie wcale nie jest kuszące.

Przepis: Bita feta z ogórkiem Kremowy ser o lekko słonym i delikatnie kwaśnym smaku podawany z dodatkiem orzeźwiającego warzywa. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 494 w każdej porcji Składniki ½ ogórka szklarniowego

200 g sera feta

100 g sera twarogowego

3 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki koperku

2 łyżki soku z cytryny

1 ząbek czosnku

pieprz Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówOgórka umyj i pokrój w kostkę. Koperek posiekaj. Czosnek obierz i zgrubnie pokrój. Bicie fetySery wyjmij z opakowania, wkrusz do pojemnika blendera. Dodaj jogurt naturalny, sok z cytryny, czosnek i oliwę z oliwek. Zmiksuj na gładką masę. Połącz z koperkiem i pieprzem. Przenieś na talerz, a na wierzchu ułóż ogórka. Podawaj z pieczywem.

Inne warianty bitej fety

Zamiast ogórka szklarniowego możesz użyć gruntowego, kiszonego czy małosolnego. Pasowała będzie też świeża cukinia — zarówno zielona, jak i żółta. Oprócz ogórka możesz też dorzucić swoje ulubione dodatki do sałatek np. suszone pomidory z oleju, oliwki czy kapary. Bitą fetę z przyjemnością zjesz również z duszonymi lub pieczonymi warzywami np. marchewką, ziemniakami, batatem czy dynią.

Czytaj też:

Ta letnia sałatka to mój sposób na pyszną przegryzkę. Zajadam ją bez obawy, że przytyjęCzytaj też:

Gdy znudzi się nam mizeria, sięgam po dwa proste składniki. W 10 minut robię rewelacyjną sałatkę