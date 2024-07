Ta letnia sałatka to mój sposób na pyszną przegryzkę. Zajadam ją bez obawy, że przytyję

Sałatki grają zwykle na talerzu drugoplanową rolę. Są dodatkiem do obiadu. Warto jednak podkreślić, że doskonale sprawdzają się również jako samodzielna przekąska. Doceniam je zwłaszcza w sezonie letnim, gdy wysokie temperatury nie sprzyjają długiemu gotowaniu. Uwielbiam te przegryzki z jeszcze jednego ważnego powodu – pozwalają mi łatwiej zapanować nad wagą, bez głodzenia się i odmawiania sobie przyjemności. Dziś chciałabym wam przedstawić mój dietetyczny hit, czyli kolorową sałatkę z sezonowych warzyw w greckim stylu. Jest pyszna, prosta i szybka. Robię ją w 10 minut.

Jak zrobić szybką, letnią sałatkę?

Potrzebujecie tylko sera oraz kilku sezonowych warzyw. Całości dopełnia prosty i błyskawiczny sos na bazie octu balsamicznego. Jak widzicie, przepis na tę sałatkę jest dziecinnie prosty. Oczywiście możecie go dowolnie modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Warto wzbogacić podstawową recepturę o inne warzywa, na przykład paprykę, seler naciowy, rzodkiewkę, cebulę, szpinak itp. Dobrze sprawdzi się też twarożek, szynka albo podsmażany kurczak. Skład tej przekąski zależy wyłącznie od waszych upodobań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wrzucić do niej to, co akurat macie pod ręką. Dzięki temu niczego nie zmarnujecie i zrobicie porządek w lodówce. Poza tym im bardziej kolorowe będzie finalne danie, tym lepiej. Pamiętajcie, że człowiek je również oczami.

Przepis: Letnia sałatka w greckim stylu To smaczna, szybka i dziecinnie prosta sałatka, dobra na każdą okazję. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 150 g mieszanki sałat

150 g pomidorków koktajlowych lub 2 pomidory

100 g sera feta (w kostce)

2 zielone ogórki Na sos: 3 łyżki octu balsamicznego

6 łyżek oliwy z oliwek

1 łyżeczka miodu

pieprz

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyjcie warzywa. Ogórki obierzcie ze skórki i pokrójcie na plasterki, a pomidory – na ćwiartki lub połówki. Łączenie składnikówOsuszony miks sałat wrzućcie do miski. Dodajcie pozostałe warzywa i wymieszajcie całość. Robienie sosuW osobnej misce połączcie składniki na sos i dokładnie wymieszajcie. Podawanie przekąskiGotową sałatkę wyłóżcie na talerze. Polejcie ją sosem bezpośrednio przed podaniem.

Wskazówka: Do sałatki możecie dodać również grzanki i przygotować łagodniejszy w smaku sos na bazie jogurtu naturalnego i koperku. Jeśli boicie się, że będzie mdły, dolejcie do niego kilka łyżeczek soku z cytryny lub limonki. Nie zapomnijcie też o soli i pieprzu. Wszystkie te składniki sprawią, że dip nabierze bardziej wyrazistego charakteru.

Jak letnia sałatka wspomaga odchudzanie?

Letnia sałatka to przekąska idealna dla osób, które chcą zadbać o linię i zrzucić nadprogramowe kilogramy. Zawiera stosunkowo niewiele kalorii, a jednocześnie hamuje nadmierny apetyt, zapewnia uczucie sytości na długo i nie obciąża żołądka. Z powodzeniem zastąpi różne niezdrowe przegryzki dostępne w sklepach. Możecie ją spakować i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Radzę, by warzywa i sos umieścić w osobnych pojemnikach i połączyć oba składniki bezpośrednio przed jedzeniem. W przeciwnym razie sałata i pozostałe produkty szybko rozmiękną i całość stanie się po prostu nieapetyczna.

