Pierś z kurczaka z tym sosem smakuje jak w najlepszej restauracji. To mój patent na letni obiad

Tę grillowaną pierś z kurczaka przygotowuję, gdy nie wiem, co zjeść na obiad. Połączenie soczystego grillowanego mięsa z lekko kwaśnym sosem wiśniowym jest mistrzowskie. Przygotowanie też nie zajmuje dużo czasu.

Jak zrobić grillowaną pierś z kurczaka z sosem?

Wiśniowy sos i grillowana pierś z kurczaka brzmią wykwintnie, ale wykonanie ich potrawy jest banalne. I dobrze, bo korzyści jego jedzenia są ogromne. W wiśniach znajdziesz np. antocyjany – naturalne barwniki o silnym działaniu przeciwutleniającym, które chronią komórki przed uszkodzeniami i nowotworzeniem.

Owoce te mają również właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i mogą pomóc w poprawie jakości snu. Latem może się to przydać, bo wysoka temperatura niestety utrudnia wypoczynek. Nie bez znaczenia będzie też obecność usprawniającego pracę mięśni magnezu, niezbędnego do produkcji czerwonych krwinek żelaza czy regulującego ciśnienie krwi potasu.

Taki sos w połączeniu z bogatym w białko i dość chudym filetem z kurczaka przyrządzonym bez dodatku tłuszczu – bo na grillu – będzie zatem dobrym pomysłem na szybki letni obiad, który nie zostanie w boczkach.

Przepis: Grillowana pierś z kurczaka z sosem wiśniowym Soczysty letni obiad o wyrazistym smaku, który skusi nawet wybrednych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 429 w każdej porcji Składniki Na kurczaka: 2 filety z kurczaka

1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek

pieprz

sól Na sos: 250 g wiśni

2 łyżki syropu klonowego

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie kurczakaFilet z kurczaka delikatnie rozbij. Natrzyj oliwą z oliwek i zmiażdżonym ząbkiem czosnku. Oprósz pieprzem i solą wedle uznania. Odłóż na czas przygotowania sosu wiśniowego. Robienie sosu wiśniowegoWiśnie umyj, wydryluj. Wrzuć do garnka i dodaj trochę wody. Zagotuj i podgrzewaj na wolnym ogniu, aż owoce puszczą sok. Wlej syrop klonowy i wymieszaj. Dopraw. Grillowanie piersi z kurczakaPrzygotowane filety smaż na suchej patelni grillowej po 3-4 minuty na stronę. Przenieś na talerze i polej ciepłym sosem wiśniowym.

Jak podać pierś z kurczaka z sosem wiśniowym?

Letni obiad doskonale smakuje z ryżem. Żeby było zdrowo, wybieram brązowy. W przeciwieństwie do białego jest niełuskany. Zawiera więc więcej błonnika, który przedłuża czas odczuwanej po posiłku sytości.

Do grillowanej piersi z owocowym sosem pasować będzie też delikatna kasza np. jęczmienna mazurska czy kuskus oraz ziemniaki pieczone z ziołami.

Wskazówki dotyczące przyrządzania grillowanej piersi z kurczaka

Zamiast wiśni świeżych możesz użyć mrożonych. Nie będzie trzeba ich drylować. Sos z powodzeniem przygotujesz także z czereśni. Będzie jednak słodszy, więc polecam pominąć dodawanie syropu klonowego.

Słodzenie syropem klonowym to świetna alternatywa dla używania miodu. W przeciwieństwie do pszczelego produktu w wysokiej temperaturze nie traci on wszystkich swoich właściwości, a smak zyskuje głębi. Warto go zatem stosować do sosów oraz marynat do pieczenia. Jeśli jednak nie masz syropu klonowego pod ręką, wykorzystaj cukier lub lekki słodzik np. bezkaloryczny erytrytol. Dopilnuj, tylko by zamiennik rozpuścił się w sosie, a grillowana pierś z kurczaka wciąż będzie pyszna.

Czytaj też:

Z cukinii robię pyszne, kremowe danie. Ten prosty przepis na lekki obiad to moje odkrycieCzytaj też:

Ten przepis na szybki obiad z makaronem dostałam od koleżanki. Pomógł jej podnieść poziom żelaza