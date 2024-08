Biorę to ciasto i robię przysmak z przepisu Matteo Brunettiego. To świetny pomysł na szybki obiad

Matteo Brunetti to finalista szóstej edycji programu „Masterchef”. Jak sam mówi o sobie, jest Włochem z urodzenia, ale z polskim, romantycznym sercem. Do jego największych pasji należy gotowanie. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w różnych programach telewizyjnych. Aktywnie działa też w sieci i mediach społecznościowych. Stawia na szybkie, smaczne oraz proste przepisy. Przedstawia je w niezwykle zabawny i ciekawy sposób, czym zdobył sobie sympatię wielu tysięcy osób. Jednocześnie lubi przełamywać utarte kulinarne schematy. Recepta na lazanie jest tego najlepszym przykładem.

Jak zrobić lazanie z przepisu Matteo Brunettiego?

Tradycyjne lazanie powstają na bazie makaronu. W przepisie, jaki proponuje Matteo Brunetti go nie znajdziemy. Co pojawia się w zamian? Dość nieoczywisty i niecodzienny składnik, czyli ciasto filo. Recepturę dopełniają trzy składniki, a mianowicie passata, mozzarella i przyprawy. Zrobienie tego dania jest naprawdę proste. Nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani dużego doświadczenia. Poradzisz sobie nawet, jeśli na co dzień nie spędzasz w kuchni zbyt wiele czasu.

Przepis: Lazanie według Matteo Brunettiego To szybki i obłędnie pyszny przysmak. Musisz go spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g ciasta filo

200 g passaty pomidorowej

2 mozzarelle

łyżeczka oregano

sól

pieprz

oliwa Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWysmaruj naczynie żaroodporne oliwą. Delikatnie rozłóż ciasto filo i odklej jedną cienką warstwę. Pofałduj ją niczym wachlarz i ułóż w przygotowanej wcześniej formie. Zrób to samo z kolejnymi warstwami ciasta. Łączenie składnikówPolej pofałdowane ciasto oliwą. Wylej na nie passatę Dodaj pokruszoną mozzarellę. Postaraj się ją wcisnąć miedzy poszczególne fałdy. Posyp całość oregano, a także szczyptą soli i pieprzu. PieczenieWsadź lazanie do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 20-25 minut.

Inny pomysł na szybkie lazanie

Pomysł na lazanie według Matteo Brunettiego to nie jest jedyny szybki przepis na ten włoski przysmak. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni i przełamywać kulinarne schematy, z pewnością przypadnie ci do gustu również przepis na inne „oszukane lazanie”, w których pierwsze skrzypce gra połączenie passaty, sera i tortellini. Zestawienie tych trzech składników daje bardzo ciekawy i oryginalny efekt. Danie wspaniale smakuje, a jednocześnie nie wymaga wiele pracy. Nie trzeba też na nie zbyt długo czekać. W zupełności wystarczy mu pół godziny spędzone w piekarniku.

