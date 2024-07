Te oszukane lazanie robię z 3 składników. 5 minut pracy i danie ląduje w piekarniku

Lazanie to pyszne i niezbyt skomplikowane danie. Ma jednak pewną wadę – wymaga sporo wysiłku. I choć gra jest warta świeczki, to nie każdy dysponuje wystarczającą ilością wolnego czasu, by je przygotować, zwłaszcza w środku tygodnia. Dlatego dziś chciałabym wam zaproponować oszukaną wersję tej słynnej potrawy. Zrobicie ją z trzech łatwo dostępnych składników, które bez trudu dostaniecie w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Jak zrobić oszukane lazanie z 3 składników?

W tym przepisie nie znajdziecie składników typowych dla klasycznych lazanii. Pojawia się natomiast nietuzinkowe trio, czyli tortellini z mięsem, passata pomidorowa oraz mieszanka serów. Te komponenty świetnie ze sobą współgrają i przypominają w smaku klasyczną lazanię.

Rada: Jeśli nie macie pod ręką tortellini, możecie wykorzystać gotowe ravioli, a parmezan zamienić na inny rodzaj sera, na przykład mozzarellę.

Przepis: Oszukana lazania To pyszne i sycące danie, idealne na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g passaty

500 g tortellini z mięsem

2 szklanki startego sera Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotujcie tortellini w lekko osolonej wodzie. Wystarczą 2-3 minuty. Robienie daniaNa dno naczynia żaroodpornego wylejcie połowę passaty. Ułóżcie na niej tortellini. Polejcie je pozostałym sosem. Całość obficie posypcie mieszanką serów – startym parmezanem i cheddarem. Pieczenie daniaWłóżcie naczynie żaroodporne do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni Celsjusza na około 25 minut.

Oszukana lazania – wskazówki

Możecie sięgnąć po domowy sos pomidorowy do zrobienia oszukanych lazanii (zamiast passaty). Nie martwcie się, jeżeli nie macie go w swojej spiżarni. Ten dodatek robi się bardzo szybko z kilku prostych składników. Na dobrą sprawę wystarczy zeszklić na patelni posiekaną cebulę, dodać pokrojone pomidory i dusić wszystko do momentu aż warzywa rozpadną się, a sos zyska pożądaną konsystencję. Na koniec doprawiamy miksturę i gotowe. Ciekawym uzupełnieniem dania będzie również pesto na bazie bazylii, oliwy, soku z cytryny, orzechów i przypraw.

Oszukane lazanie najlepiej smakują na ciepło. Warto zaznaczyć, że nie musicie się trzymać wskazanego zestawu składników. Jeśli chcecie możecie wzbogacić go również o inne produkty, na przykład podsmażane pieczarki czy ulubione warzywa. Finalny skład dania zależy wyłącznie od waszych preferencji i upodobań.

