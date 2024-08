Tę zapiekankę z kurczakiem mogłabym jeść codziennie. Zrobienie zajmuje dosłownie chwilę.

Zapiekankę z kurczakiem i brokułami odkryłam już jakiś czas temu. Znajoma, która wróciła z podróży po Stanach Zjednoczonych, poczęstowała mnie tym — w Polsce chyba nieznanym — amerykańskim daniem na jednym z naszych spotkań. Mięso było w nim niesamowicie soczyste, a sos doskonale z nim współgrał. Od razu poprosiłam o przepis. Okazał się prosty, ale potrawa zawierała sporo niezbyt zdrowych składników. Delikatnie zmodyfikowałam więc recepturę i uzyskałam podobnie smaczny rezultat. Teraz co jakiś czas robię sobie taki posiłek bez wyrzutów sumienia.

Jak zrobić szybką zapiekankę?

Danie, które skradło moje serce, bazuje na potrawie znanej pod nazwą Chicken Divan. W kultowej amerykańskiej zapiekance, opracowanej przez nowojorską restaurację Divan Parisien smaku nie brakowało. Było jednak sporo składników, które w nadmiarze sprzyjają przybieraniu na wadze.

Sos Mornay, który jest jego podstawą, składa się ze śmietany, żółtek i sera. W swojej wersji nie tylko zmniejszyłam ilość tego dodatku, ale też odchudziłam go poprzez użycie serka kanapkowego i mniej tłustej śmietanki. Bułkę tartą — którą zwykle danie się posypuje — zastąpiłam natomiast japońskim panko i zrumieniłam na oliwie z oliwek, a nie na maśle. Użyłam go też mniej. Wciąż jest smacznie, a jednak znacznie lżej.

Przepis: Zapiekanka z kurczakiem, brokułem i sosem z serka Pyszna zapiekanka z kurczakiem w stylu amerykańskiego Chicken Divan. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 503 w każdej porcji Składniki Na zapiekankę: 1 świeży brokuł

400 g piersi z kurczaka

½ łyżeczki kurkumy

1 łyżeczka oregano

¾ łyżeczki słodkiej papryki

1/3 łyżeczki ostrej papryki

pieprz

sól

1 łyżka oliwy z oliwek

100 g panierki panko

45 g parmezanu Na sos: 150 g śmietanki 12%

60 g serka kanapkowego

1/2 łyżeczki musztardy stołowej

1/2 łyżeczki sosu Worcestershire

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówBrokuła podziel na różyczki, umyj. Gotuj przez 2 minuty w osolonym wrzątku. Odcedź. Filet z kurczaka pokrój w kostkę i oprósz przyprawami. Podsmaż na dobrze rozgrzanym oleju rzepakowym. Parmezan zetrzyj na tarce o mniejszych oczkach. Panko delikatnie zrumień na oliwie z oliwek. Robienie sosuDo rondelka wlej śmietankę. Dodaj serek kanapkowy, musztardę i sos Worcestershire. Podgrzewaj na małym ogniu, stale mieszając, aż do uzyskania gładkiego sosu (4-6 minut). Dopraw solą oraz pieprzem. Pieczenie zapiekankiW naczyniu żaroodpornym umieść ugotowanego brokuła i podsmażonego kurczaka. Zalej je sosem, a następnie posyp panierką i parmezanem. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 20 minut.

Jak podawać zapiekankę z kurczakiem?

Po upieczeniu danie jest już gotowe do spożycia. Lubię dorzucić do niego porcję pełnoziarnistego ryżu, by syciła na dłużej, ale nie jest to konieczne – węglowodanów dostarcza już panko oraz brokuł. Ze względu na obecność sosu i parmezanu nie polecam odgrzewania zapiekanki. Jeśli wiesz, że nie zjesz go w całości od razu, zrób mniejszą porcję.

Inne warianty amerykańskiej zapiekanki

Szybka zapiekanka z kurczakiem będzie jeszcze zdrowsza, gdy zamiast części panko użyjesz płatków migdałowych. Dostarczą nieco białka, a także przyjemnego smaku. Możesz je podprażyć przed użyciem lub nie – wybór należy do ciebie.

Parmezan też możesz zamienić na inny ser. Wybierając twarogowy lub fetę, potrawa będzie jeszcze lżejsza i zdrowsza. Będzie jednak już zupełnie inna w charakterze niż amerykańska zapiekanka z kurczakiem. Podobnie zresztą, gdy brokuła zamienisz na kalafior lub dodasz do niego marchewkę — te warzywa również odnajdą się w proponowanej kompozycji smakowej.

Czytaj też:

Ta zapiekanka robi się sama, a smakuje jak z najlepszej restauracji. Sekretem jest zdrowy dodatekCzytaj też:

Dietetyk pokazał, jak odchudzić burgera wołowego. Przepis jest prosty, a smak rewelacyjny