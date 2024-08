Naleśniki bez mąki smakują obłędnie, a robi się je tylko z 2 składników. W mig zapomnisz o „klasykach”

Przygotowanie naleśników nie jest trudne ani pracochłonne. Nie wymaga też dużej liczby składników. W klasycznym przepisie występują produkty, takie jak: mąka, mleko, woda, jajka, sól i tłuszcz (olej lub masło). Okazuje się jednak, że można tę listę znacznie skrócić, a zdecydowana większość obecnych na niej artykułów spożywczych nie jest niezbędna do przyrządzenia ciasta. Zobacz, co można z niej śmiało wykreślić.

Jak zrobić naleśniki bez mąki?

Wystarczy połączyć ze sobą dwa składniki. Chodzi o jogurt naturalny i jajka. Do przygotowanej masy można dodać szczyptę soli (opcjonalnie). Całość należy dokładnie wymieszać i usmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu. Gotowe naleśniki świetnie komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Wspaniale współgrają też z dżemem, konfiturą, albo domową nutellą. Jeśli zależy ci na utrzymaniu szczupłej sylwetki, sięgnij po produkty w stylu fit, na przykład skyr wymieszany z miodem, cynamonem i posiekanymi orzechami. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by wykorzystać świeże lub mrożone owoce (banany, borówki amerykańskie, truskawki, jagody, brzoskwinie, nektarynki etc.).

Przepis: Naleśniki bez mąki To świetna alternatywa dla klasycznie przyrządzanych placków Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 jajka

100 g gęstego jogurtu naturalnego

szczypta soli (opcjonalnie) Dodatkowo: masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masyWymieszaj jogurt naturalny i jajka. Dodaj sól, jeśli jej używasz, i ponownie połącz wszystkie składniki. Możesz użyć do tego celu blendera. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię z niewielką ilością tłuszczu. Wylej na nią niezbyt cienką warstwę masy i smaż na złoty kolor z każdej strony.

Wskazówka: Jogurt naturalny możesz zamienić na śmietankę. Jeśli lubisz słodkie naleśniki, dodaj do ciasta szczyptę erytrytolu. Dobrze sprawdzi się też odrobina esencji waniliowej.

Naleśniki bez mąki – dla kogo będą dobrym wyborem?

Naleśników bez mąki spróbować może każdy. Są pyszne, mięciutkie i elastyczne. Bez trudu można je wypełnić farszem i zawinąć. Po tego typu placki chętnie sięgają pacjenci z nietolerancją glutenu, a także osoby na diecie ketogenicznej. Ten sposób odżywiania polega na znacznym ograniczeniu węglowodanów w codziennym jadłospisie na rzecz większej ilości tłuszczów. Wprowadza on organizmu w stan ketozy. Głównym „paliwem” dla narządów i tkanek stają się ciałka ketonowe, czyli produkty uboczne spalania tłuszczu. W efekcie dochodzi do szybkiej utraty kilogramów. Należy jednak pamiętać, że tego typu dieta, stosowana bez nadzoru specjalisty, może wywołać wiele problemów zdrowotnych.

