To mistrzowskie śniadanie robię z prostych składników. Przepis jest szybki i dziecinnie łatwy

To pyszne śniadanie z jajkami zrobiłam z ciekawości. Przeglądałam u znajomych książkę kucharską i zatrzymałam wzrok na cudownie wyglądającym omlecie z fetą, pomidorami i cebulką. Szybko oceniłam kolorowe danie pod kątem dietetycznym, przypominając sobie, że w fecie jest mnóstwo wapnia i białka, jajka dostarczają cennej choliny i witamin A, D, E oraz K, a pomidory i cebula to niskokaloryczne i wyjątkowo smaczne warzywa, które razem smakują wręcz wybitnie. Wzięłam więc przepis ze sobą i kolejnego dnia przystąpiłam do działania.

Jak zrobić pyszny omlet z warzywami i fetą?

Wykonanie tego śniadania z jajkami nie jest skomplikowane. Musisz tylko roztrzepać kurzy nabiał — by go napowietrzyć — podczas smażenia dodać pomidorki, a już po przeniesieniu na talerz ułożyć na omlecie cebulę oraz ser feta. Ja „po drodze” dodałam jeszcze zioła. Smakowało znakomicie.

Przepis: Omlet z warzywami i fetą Pyszne śniadanie z jajkami, które syci na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 593 Składniki 2 jajka

1/2 małej czerwona cebula

6 pomidorków cherry

50 g sera typu feta

2 łyżki oliwy z oliwek

1 płaska łyżeczka suszonej bazylii

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie warzywCzerwona cebulę obierz i pokrój w cienkie talarki. Pomidorki cherry opłucz, osusz i przetnij na połówki. Robienie masy na omletDo miski wbij jajka. Wsyp do nich solidną szczyptę pieprzu i suszoną bazylię. Energicznie roztrzep, najlepiej przy użyciu rózgi. Smażenie omletu z warzywami i fetąNa patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Wlej masę jajeczną i smaż ją na niezbyt możnym ogniu. Gdy po brzegach zacznie się ścinać, wciśnij w nią kawałki pomidorków i oprósz solą. Przykryj patelnię i przyrządzaj, a uzyskasz zwarty omlet. Podawanie śniadania z jajkamiGotową potrawę przenieś na talerz. Posyp kawałkami cebuli i pokruszoną fetą.

Jak podać śniadanie z jajkami?

Omlet z warzywami i fetą to danie kompletne. Nie musisz go już specjalnie wzbogacać. Oczywiście, jeśli chcesz, zawsze możesz dodać jakąś smakowitą posypkę. Pasować będą m.in. szczypiorek, świeża natka pietruszki, listki bazylii oraz pestki słonecznika lub dyni. Koniecznie natomiast zaserwuj omlet na ciepło. Gdy ostygnie, konsystencja stanie się mało przyjemna i gumowata. Z tego względu tej potrawy nie warto przygotowywać na zapas z myślą o późniejszym odgrzewaniu.

Inne warianty omletu

Do omletu pasują oczywiście różne warzywa. Zamiast pomidorków cherry, możesz wykorzystać pomidory malinowe lub gruntowe. Świetna będzie również duszona czerwona papryka. Jeśli masz ochotę, możesz też wzbogacić proponowaną kompozycję o liście szpinaku, oliwki, plasterki cukinii lub wstążki z marchewki.

Ser feta w tym śniadaniu z jajkami dobrze zastąpi tofu. To świetna opcja dla osób, które nie mogą spożywać laktozy. Wybierz wędzone lub ziołowe tofu, a smak omletu będzie bardzo przyjemny.

