To ulubione śniadanie Ewy Wachowicz. Dzięki niemu Miss Polonia utrzymuje nienaganną sylwetkę

Śniadanie Ewy Wachowicz, choć bazuje na jednym produkcie, nie jest nudne. Miss Polonia w ostatnich latach dała się poznać jako ekspertka kulinarna i restauratorka, a przygotowywane przez nią dania zachwycają wielu Polaków. W przypadku śniadania z pewnością zakończyć może prostota posiłku. Ale nie tylko.

Jakie śniadanie je Ewa Wachowicz?

Miss Polonia w rozmowie z portalem Newseria wyjawiła, że stawia na jajka, a konkretnie na omlet francuski. Podpowiedziała też jak go zrobić:

„Jajka wystarczy roztrzepać, można dodać trochę śmietany albo wody, żeby troszeczkę zmienić konsystencję”. – opowiedziała dziennikarzom.

Wspominała też o urozmaiceniach śniadaniowej potrawy, proponując przetestowanie jej z dodatkiem serów, szpinaku czy awokado. To ostatnie wskazała jako ulubiony dodatek. Całość brzmi bardzo zdrowo i można by się spodziewać, że to jest sekret nienagannej figury gwiazdy Polsatu.

Jednak Wachowicz powiedziała w wywiadzie, że śniadanie w postaci omletu zawsze przyrządza na maśle. Niejeden dietetyk nie pochwaliłby tego wyboru, a mimo to gwiazda Polsatu utrzymuje szczupłą sylwetkę. Jak to możliwe? Miss Polonia wyjaśniła zagadkę.

Śniadanie po długiej przerwie

Śniadanie według Ewy Wachowicz jest posiłkiem obowiązkowym. Nigdy z niego nie rezygnuje, ale swoje ulubione danie spożywa później niż większość z nas. Miss Polonia stosuje popularny w ostatnim czasie post przerywany, a więc ustala konkretne godziny, w których może coś zjeść:

„Jem w oknie żywieniowym – śniadanie po godzinie 10:00 i ostatni posiłek przed godziną 18:00. Na śniadanie najczęściej zjadam dużą ilość białka”. – zdradziła w rozmowie z Newserią.

Nic dziwnego, że omlet francuski tak gwieździe smakuje. Jajka w białko obfitują i trudno się z nią nie zgodzić, że ich przyrządzenie jest dość proste. Zwłaszcza gdy ma się tyle wprawy i doświadczenia w gotowaniu co Miss Polonia.

Post przerywany też często wskazywany jest jako potencjalnie korzystny w regulowaniu apetytu i utrzymaniu stałej masy ciała. Jednak potrzebujesz dobrze dobrać pierwszy posiłek, aby nie zniwelować swoich starań. Co oprócz omletu francuskiego będzie strzałem w dziesiątkę?

Co warto wybrać na śniadanie?

Szykując poranny posiłek, możesz pójść w ślady Ewy Wachowicz i przygotować jajka. Jest jednak jeszcze kilka innych smakowitych opcji, które pozwolą ci nie czuć głodu przez długi czas i dzięki temu uniknąć podjadania.

Jedna z nich jest owsianka z owocami, którą – podobnie jak omlet francuski – możesz zrobić na wiele sposobów. Wybranie tej potrawy to świetna okazja do zjedzenia porcji sezonowych owoców. Jeśli cię nie przekonałam, to może skusisz się na pełnoziarniste pieczywo ze zdrową pastą warzywną. Niektóre z takich smarowideł — np. hummus — dostarczają sporo białka. Warto włączyć je do diety na stałe.

