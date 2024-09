Do nocnej owsianki robię ten pyszny i szybki dodatek. To zdrowe śniadanie świetnie smakuje

Nocna owsianka króluje w moim domu. Tak się przyzwyczaiłam, do zalewania płatków owsianych mlekiem wieczorem i łączenia ich rano z dodatkami, że nie wyobrażam sobie, bym na śniadanie zjadła cokolwiek innego. Zwłaszcza że pomysłów na urozmaicenie tego posiłku zwykle mam sporo.

Jesienią bardzo lubię dodawać pieczone jabłka. Są dużo ciekawsze w odbiorze niż kremowy mus z dodatkiem korzennych przypraw. Robię je też znacznie szybciej, bo wystarczy, że pokroję, dodam dwa składniki i włożę do pieca. Czas, który jest potrzebny na upieczenie mogę przeznaczyć na inne przyjemności. Z chęcią korzystam z takiej możliwości, bo moje śniadanie wcale na tym nie traci.

Jak zrobić nocną owsiankę z pieczonym jabłkiem?

Pieczone jabłko nie tylko rozpływa się w ustach, ale też dodaje nocnej owsiance przyjemnej słodyczy. Bardzo lubię zjeść taki sycący posiłek o poranku, a czasem i na przekąskę w pracy. Płatki owsiane nastawiam dzień wcześniej, więc rano zostaje mi je ogrzać i przygotować owoce. Idzie to sprawnie, bo większość pracy wykonuje piekarnik. Polecam spróbować.

Przepis: Nocna owsianka z pieczonym jabłkiem

Składniki:
60 g płatków owsianych górskich

250 ml mleka

2 średnie jabłka

100 g skyru

2 łyżeczki masła

2 łyżki erytrytolu

¾ łyżeczki cynamonu

sól Sposób przygotowania Nastawianie nocnej owsiankiPłatki owsiane wsyp do miski lub słoika. Zalej mlekiem, dodaj skyr, erytrytol, szczyptę soli i cynamonu. Wymieszaj i przykryj lub zakręć. Wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Uszykowanie jabłekJabłka umyj, osusz i pokrój w ćwiartki, usuwają jednocześnie gniazda nasienne. Każdą z cząstek przetnij jeszcze na pół. Ułóż na blasze, skórką do dołu. Na owocach rozłóż wiórki masła. Posyp 1/2 łyżeczki cynamonu. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Składanie posiłkuNamaczane płatki owsiane krótko podgrzej. Ułóż w miskach i udekoruj pieczonymi jabłkami.

Jak podać nocną owsiankę z pieczonym jabłkiem?

Nocną owsiankę najczęściej podaję w miseczkach, na wierzchu układając ciepłe i aromatyczne pieczone jabłka. Tak nam najbardziej smakuje. Możesz też jednak zabrać przysmak w drogę i zjeść na zimno. Wtedy jabłka również stygną, ale nie stracą wiele ze swego pięknego zapachu.

Co zamiast pieczonych jabłek do nocnej owsianki?

W podobny sposób jak jabłka możesz przygotować dynię. Pokrój ją w drobną kostkę, nasmaruj tłuszczem i zapiekaj nieco dłużej – około 30 minut – a będzie bardzo przyjemna. Oprósz ją nieco większą ilością cynamonu (1 płaska łyżeczka) i gałką muszkatołową, jeśli masz ją pod ręką (1/3 łyżeczki).

Pieczone jabłka dodawane do nocnej owsianki możesz też zatopić w sosie karmelowym. Nie jest to dietetyczny dodatek, ale smakuje znakomicie. Zrobisz go prosto, bo wystarczy delikatnie zrumienić cukier na odrobinie masła. Ilości dobierz według swoich preferencji. Smaczną opcją jest też podanie samego sosu lub sosu z dodatkiem owoców suszonych czy orzechów.

