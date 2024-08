Ta nocna owsianka to genialne śniadanie na lato. Zalewam płatki i zjadam z dwoma zdrowymi produktami

Nocna owsianka z serkiem wiejskim i malinami odmieniła moje letnie śniadania. Sycący posiłek pokazała mi przyjaciółka, która nie lubi spędzać zbyt dużo czasu w kuchni. Od razu mi się spodobał, bo w ciepłe dni ochota na gotowane dania i stanie przy garnkach u mnie też są mniejsze. Polecam przekonać się osobiście — jest więcej niż smacznie.

Jak zrobić sycące śniadanie z płatkami owsianymi?

Nocna owsianka jest bardzo prosta w przygotowaniu. Zamiast gotować płatki, po prostu zalewa się je mlekiem – dowolnym, także roślinnym – i pozostawia na noc w lodówce w zamkniętym naczyniu. Rano wystarczy połączyć je z nabiałem i owocami. Ulubione dodatki znajomej to serek wiejski i maliny, które dostarczają wielu cennych składników odżywczych. Dzięki nim nocna owsianka zawiera nie tylko sporo regulującego trawienie błonnika, ale też znaczną ilość białka, witamin z grupy B, wapnia, żelaza i antocyjanów, pełniących rolę przeciwutleniaczy. Taki posiłek to zatem skarbnica zdrowia, i nie warto go sobie odmawiać.

Przepis: Nocna owsianka z serkiem wiejskim i malinami Pyszne i sycące letnie śniadanie, które robi się niemalże samo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 8 godz. 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 430 w każdej porcji Składniki 500 ml mleka

60 g płatków owsianych górskich

200 g świeżych malin

200 g serka wiejskiego

1 łyżeczka syropu klonowego Sposób przygotowania Uszykowanie nocnej owsiankiPłatki owsiane wsyp do słoika lub dużej miski, którą możesz przykryć. Zalej mlekiem. Dodaj syrop klonowy i wymieszaj. Przenieś do lodówki i pozostaw na całą noc. Podanie nocnej owsiankiNasiąknięte płatki podziel na dwie równe porcje. Każdą z nich połącz z połową porcji serka wiejskiego i umytych malin.

Jak jeść nocną owsiankę z serkiem wiejskim i malinami?

Najprościej będzie wyjąć przysmak z lodówki i zjeść na chłodno. W związku z tym można go od razu zrobić w dwóch słoiczkach. W takiej formie nocna owsianka sprawdzi się jako drugie śniadanie do pracy lub podczas podróży. Ja częściej jem ją w domu z mężem, więc w tego powodu robię zbiorczo.

Sycące letnie śniadanie można oczywiście podgrzać. Polecam jednak ocieplać jedynie płatki z dodatkiem mleka. Maliny na ciepło nie są zbyt apetyczne, a serek po ogrzaniu też nie połączy się z pozostałymi składnikami na jednolitą masę. Nie warto też robić tego długo – płatki owsiane po namaczaniu są już miękkie, więc w zasadzie po chwili przestaną być bardzo zimne.

Inne warianty nocnej owsianki

Zamiast malin świeżych możesz użyć mrożonych. Jeśli się na to zdecydujesz, dodaj je do owsianki wieczorem, by miały czas bezpiecznie rozmrozić się w niskiej temperaturze.

Nocną owsiankę warto wzbogacić o zdrowe i chrupiące dodatki takie jak orzechy. Polecam zwłaszcza migdały, które z letnimi jagodami komponują się fantastycznie.

Zamiast malin do nocnej owsianki z serkiem wiejskim możesz też dodać dowolne inne owoce. Serek natomiast z powodzeniem podmienisz na inny wysokobiałkowy nabiał np. skyr czy jogurt grecki. Dostosuj tylko ilość słodziwa i będzie pysznie.

