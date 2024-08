Najlepsza owsianka ma smak moich ukochanych pralinek. Raffaello się przy niej chowa

Nie ma nic lepszego niż sycąca owsianka na śniadanie. Pozwala zacząć dzień z energią i skupić się na zadaniach. Moją ulubioną wersją jest ta z wiórkami kokosowi i migdałami, trochę przypominająca popularne pralinki Rafaello. Kiedyś mogłabym zjeść na raz całe ich opakowanie, ale teraz zastępuję je zdrowym posiłkiem inspirowanym składnikami słodyczy. Miseczka tej owsianki dostarcza niemal tyle samo przyjemności z jedzenia, a wspiera też zdrowie.

Dlaczego warto wybrać owsiankę pralinkową?

Ta owsianka to znakomite połączenie delikatnych płatków owsianych, aromatycznych wiórków kokosowych i prostego w przygotowaniu, a rozpływającego się w ustach, kremu migdałowego. W porcji słodkiej potrawy znajdziesz wszystko, co potrzebne, by dobrze zacząć dzień.

Migdały, mleko i skyr – który dodaje owsiance jeszcze więcej kremowości – dostarczą mnóstwa białka. Pewne jego ilości znajdziesz też w samych płatkach owsianych. Są one także cennym źródłem regulującego uczucie sytości błonnika. Dzięki dodatkowi wiórków kokosowych natomiast dostarczysz sobie jeszcze potrzebnego do przyswajania niektórych witamin – m.in. zawartej w kokosie witaminy E – tłuszczu.

Sycąca owsianka ma sporo kalorii, ale ma również cenne pierwiastki takie jak magnez, potas, żelazo, fosfor czy wapń. Z grona witamin znajdziesz tam nie tylko wspomnianą już witaminę E, ale też C i witaminy z grupy B. To naprawdę kompleksowy posiłek, a robi się go w chwilę. Smak również ma nieziemski.

Jak zrobić owsiankę z kokosem i migdałami?

Moja wersja sycącej owsianki zawiera gęsty krem migdałowy. Jego robienie trzeba rozpocząć dzień wcześniej i to w zasadzie jedyna trudność w przyrządzeniu tego smakołyku. Migdały muszą zmięknąć, więc zalewam je wodą wieczorem. Rano blenduję z odrobiną soli i oleju kokosowego.

Taki smakowity dodatek łączę z podgotowanymi płatkami owsianymi, skyrem i prażonymi wiórkami kokosowymi. By owsianka pralinkowa miała jeszcze ciekawszą teksturę, dodaję płatki migdałowe i świeże borówki amerykańskie. Całość prezentuje się świetnie, a ja na długo zapominam o głodzie.

Przepis: Owsianka z kokosem i migdałami Pysza owsianka inspirowana pralinkami Rafaello Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 783 w każdej porcji Składniki Na owsiankę: 80 g płatków owsianych

500 ml mleka

1 łyżeczka syropu klonowego

3 łyżki wiórków kokosowych

60 g skyru Na krem migdałowy: 60 g migdałów

160 ml wody

1 łyżeczka oleju kokosowego

sól Dodatkowo: 80 g borówki amerykańskiej

2 łyżki płatków migdałowych Sposób przygotowania Uszykowanie kremu migdałowegoMigdały zalej wodą i odstaw je na 8-12 godzin do namoczenia. Zblenduj na krem z dodatkiem oleju kokosowego i szczypty soli. Gotowanie owsiankiW rondlu umieść płatki owsiane. Zalej je mlekiem i gotuj przez 3-4 minuty, by nieco zmiękły. Pod koniec dodaj syrop klonowy oraz podprażone na suchej patelni wiórki kokosowe. Układanie owsiankiMasę owsianą połącz ze skyrem i kremem migdałowym. Gdyby była zbyt gęsta, wlej więcej mleka. Przenieś do miseczek i udekoruj płatkami migdałowymi oraz borówką amerykańską.

Inne warianty owsianki pralinkowej

Jeśli masz ochotę na lżejszą wersję owsianki, pomiń krem z migdałów. Dodaj wtedy więcej skyra, by zachować kremowy charakter potrawy i wciąż dostarczać sobie sporej ilości białka.

Bardzo rozpustną i już niezbyt zdrową wersją sycącej owsianki będzie taka z dodatkiem białej czekolady. Możesz dodać wiórki słodyczy jako posypkę lub stopić ją podczas gotowania płatków owsianych. Coś wspaniałego.

