Placuszki z 4 składników to moje ekspresowe śniadanie. Wychodzą puszyste jak chmurka

Najpopularniejszymi placuszkami, które smażymy na kolację lub śniadanie, są racuchy. Te jednak po jakimś czasie mogą się nam znudzić. Warto więc skorzystać z innego przepisu – główną rolę odgrywa w nim skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Taki przysmak zrobicie dosłownie w kilka minut. Przepis jest naprawdę prosty – wystarczy wymieszać składniki, usmażyć i gotowe.

Jak zrobić placki na skyrze? Szybki przepis

Placuszki na bazie skyru to świetna alternatywa dla tradycyjnych placków, idealna dla osób dbających o zdrowie i sylwetkę. Pyszne i puszyste placki skyrowe będą hitem w waszym domu. Przygotujecie je ze składników, które większość z was ma w swojej kuchni. Takie placuszki będą świetnie smakować bez żadnych dodatków, ale możecie podać je też w towarzystwie świeżych owoców, frużeliny, miodu czy jogurtu naturalnego. Idealnie sprawdzą się także jako drugie śniadanie do pracy czy szkoły.

Przepis: Placuszki ze skyru Te placuszki to idealna przekąska, ale też świetny pomysł na śniadanie czy kolację Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 200 g skyru waniliowego

1/2 szklanki mąki orkiszowej jasnej

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówPrzełóżcie do miski skyr, dodajcie mąkę, proszek do pieczenia i jajka. Całość porządnie wymieszajcie. Smażenie placuszkówRozgrzejcie patelnię z niewielką ilością tłuszczu. Przy użyciu łyżki przełóżcie porcję masy, lekko rozpłaszczcie i smażcie z obu stron – róbcie to do momentu, aż placuszki się zarumienią. Podawajcie je ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Dlaczego warto jeść skyr?

Skyr staje się coraz popularniejszy w naszym kraju – nic dziwnego, zawiera wiele prozdrowotnych właściwości, jest między innymi cennym źródłem białka i wapnia. Dodatkowo skyr jest także źródłem probiotyków, które mają wpływ na jakość naszej flory jelitowej. Jest również bogaty w witaminy i minerały. Zawiera także witaminy z gruby B oraz magnez, potas i fosfor. Jego kolejną zaletą jest niska kaloryczność, dlatego mogą po niego sięgać także osoby na diecie.

Skyr można używać do przygotowania zarówno słodkich, jak i wykwintnych dodatków. Ten jogurt doskonale smakuje również jako samodzielna przekąska. Możecie połączyć go też z musli czy świeżymi owocami, a w wersji wytrawnej – z przyprawami i ziołami, przygotowując w ten sposób dipy do warzywnych przekąsek. Będzie idealny też do słodkich deserów, na przykład sernika na zimno w wersji light. Możecie przygotować także kanapeczki ze skyrem.

