Koleżanka z Podhala dała mi przepis na najlepsze placki ziemniaczane, jakie jadłam. To u mnie teraz hit!

Tradycyjne podhalańskie placki ziemniaczane, znane jako moskole, są najlepszym dowodem na to, że najwięcej smaku można wydobyć z połączenia kilku prostych i tanich produktów. Dawniej przysmaki wypiekano w piecu kuchennym na blasze, ale z biegiem czasu receptura na te smakołyki ewaluowała. Dziś bez większego problemu przyrządzisz je przy użyciu zwykłej patelni. Z pewnością pokochasz ten przepis.

Jakie ziemniaki najlepiej nadają się na moskole?

Najlepsze moskole powstają z obiadowych resztek, czyli ziemniaków, które pozostały z poprzedniego dnia. Możesz jednak śmiało wykorzystać również świeżo ugotowane warzywa. Sięgnij po odmiany bogate w skrobię, na przykład Bryzę, Iris czy Tajfun. Dzięki dużej zawartości skrobi poszczególne składniki potrzebne do przygotowania placków lepiej się ze sobą łączą, a masa zachowuje zwartą konsystencję. Przysmaki nie rozpadają się na patelni. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie – im starsze ziemniaki, tym lepsze. Młode okazy mają na ogół za dużo wody.

Jak zrobić podhalańskie placki ziemniaczane?

Przygotowanie moskoli jest bardzo proste. Wystarczy ugotowane ziemniaki połączyć z mąką i jajkiem. Do mieszania warto użyć do tego celu robota kuchennego. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawniej i szybciej. Masa powinna mieć gęstą, jednolitą konsystencję. Nie przejmuj się, jeśli będzie lepić się do rąk. To dobry znak. Uformuj placki i piecz je na suchej patelni do momentu aż zyskają złoto-brązowy kolor z obu stron.

Przepis: Moskole Te podhalańskie placki ziemniaczane smakują wybornie, choć powstają tylko z kilku prostych składników. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 1 kg ziemniaków

150 g mąki pszennej

150 g mąki krupczatki

1 jajko

sól Dodatkowo: mąka do posypania stolnicy Sposób przygotowania Szykowanie ziemniakówZiemniaki obierz ze skórki i ugotuj w lekko osolonej wodzie. Następnie rozgnieć je lub przeciśnij przez praskę i przełóż do dużej miski. Robienie ciastaDo ziemniaków dodaj mąkę, jajko i szczyptę soli. Połącz wszystkie składniki i wyrób ciasto. Następnie przełóż je na stolnice posypaną mąką uformuj z ciasta gruby wałek i odcinaj z niego plastry grubości około 1,5 cm. Każdy plaster spłaszcz w dłoniach (tak, by powstał płaski placek). Pieczenie ciastaPiecz placki na suchej, rozgrzanej patelni do zarumienienia z obu stron.

Rada: Jeśli chcesz, do zrobienia placków wykorzystaj mąkę owsianą. Połącz ją z pszennym wariantem w proporcji „pół na pół”. Możesz też dodać do masy maślankę, zsiadłe mleko lub jogurt naturalny (około 200 mililitrów).

Z czym podawać moskole?

Tradycyjne podhalańskie placki ziemniaczane podaje się z bryndzą, czyli serem podpuszczkowym wytwarzanym z mleka owczego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać inne dodatki, na przykład domowy sos czosnkowy czy skwarki z boczku. Świetnie smakują również w połączeniu z mięsnym gulaszem. Można je też wykorzystać jako zamiennik tradycyjnego pieczywa.

