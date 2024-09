Zupa antyrakowa dr Fuhrmana to hit. Zobacz, w czym tkwi jej sekret i jak zrobić ją w domu

Doktor Joel Fuhrman to dyplomowany lekarz medycyny rodzinnej, a także ekspert w dziedzinie dietetyki. Specjalizuje się w dietoterapii. Jest autorem licznych książek z zakresu zdrowego odżywiania. Aktywnie działa w sieci i mediach społecznościowych, gdzie popularyzuje swoją wiedzę. Tworzy również przepisy na sycące i pożywne posiłki, które wspomagają organizm w walce z infekcjami i wieloma różnymi chorobami. Jeden z nich zdobył szczególnie uznanie i wielu zwolenników na całym świecie, również w środowisku dietetyków. Chodzi o recepturę na zupę antyrakową. Zobacz, jak zrobić to danie i na czym polega jego supermoc.

Gotowanie zupy antyrakowej – przydatne wskazówki

Fasolę warto namoczyć przed gotowaniem (minimum 8-9 godzin). Dzięki temu skrócisz czas gotowania warzywa. Jeśli używasz fasoli mung, możesz pominąć ten krok. Jest dość mała i gotuje się stosunkowo szybko. Jeśli nie masz jej pod ręką użyj innego rodzaju fasoli. Dobrze sprawdzi się też soczewica, groch lub czarny ryże. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać wszystkie te składniki w wybranych przez siebie proporcjach. Kapustę pak choi możesz z kolei zastąpić innymi kapustnymi warzywami, na przykład jarmużem czy kapustą pekińską. Jeżeli chcesz, dodaj do zupy posiekane orzechy (na przykład nerkowca).

Jak zrobić zupę antynowotworową dr Fuhrmana?

Do zrobienia tej zupy nie potrzeba wielu produktów. Co ważne, przepis na zupę antyrakową można modyfikować zgodnie z potrzebami. Możesz śmiało wykorzystać inny rodzaj fasoli lub grzybów. Sekretnym składnikiem tego dania, które nadaje mu wyjątkowy smak jest sok z marchwi. Oczywiście ten świeżo wyciskany z warzyw, a nie kupowany w sklepie. Należy unikać sięgania po „gotowce” dostępne w sklepach i inne wysokoprzetworzone artykuły spożywcze.

Przepis: Zupa antyrakowa To danie ma wiele cennych właściwości i składników odżywczych. Poleca ją znany amerykański lekarz dr Joel Fuhrman Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 szklanki wody

4 szklanki soku z marchwii

200 g kapusty pak choi lub innych warzyw kapustnych

3 cukinie

125 g namoczonej fasoli mung

200 g grzybów shitake

sól, pieprz, czerwona papryka Sposób przygotowania Szykowanie fasoliFasolę gotuj do miękkości przez około 30 minut. Gotowanie zupyPokrój cukinię i kapustę na mniejsze kawałki i wrzuć je do zupy. Gdy warzywa zmiękną, dodaj do garnka sok świeżo wyciśnięty z marchewek i pokrojone grzyby. Gotuj całość jeszcze przez około 20 minut. Podawanie zupyJeśli lubisz kremową konsystencję zupy, możesz ją zmiksować. Dopraw ją solą pieprzem i odrobiną czerwonej papryki. Możesz udekorować danie natką pietruszki.

Jak działa zupa antyrakowa dr Fuhrmana?

Jak podkreśla doktor Joel Fuhrman, każdy ze składników jego antyrakowej zupy ma właściwości antynowotworowe. Fasola zawiera lignany. Związki te wywierają bardzo pozytywny wpływ na organizm. Niwelują stany zapalne, regulują gospodarkę hormonalną i wymiatają wolne rodniki z organizmu. Ponadto wykazują działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, poprawiają przepływ krwi i chronią komórki układu nerwowego przed zmianami zwyrodnieniowymi. Przeprowadzone badania dowodzą, że zmniejszają również ryzyko rozwoju nowotworów hormonozależnych, takich jak na przykład rak sutka, rak jajnika czy rak prostaty (gruczołu krokowego).

Doktor Fuhrman zwraca również uwagę na karotenoidy zawarte w soku z marchwi. Związki te pobudzają układ odpornościowy do pracy, wychwytują wolne rodniki i hamują niekontrolowaną proliferację (namnażanie się) komórek, która nierzadko prowadzi do powstania zmian nowotworowych. Silne działanie antyrakowe – jak wskazuje ekspert – mają też grzyby, w szczególności shitake. Wykazano, że u kobiet, które regularnie włączają je do diety występuje mniejsze ryzyko rozwoju raka piersi.

Należy jednak podkreślić, że dieta nie może zastąpić regularnych badań. Nie wolno jej również traktować jako zamiennik stosowania leków. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Odpowiedni sposób odżywiania to jeden z elementów, który wspomaga organizm i wspiera jego prawidłowe funkcjonowanie. W tym sensie może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważną rolę odgrywa w tym przypadku również aktywność fizyczna i profilaktyka.

