Te batoniki są sto razy lepsze od  sklepowych. Robię je w 10 minut, mieszam i gotowe

Coraz więcej osób przywiązuje wielką wagę do zdrowego stylu życia i ogranicza spożywanie słodyczy z uwagi na dużą zawartość cukru. Na szczęście istnieją domowe alternatywy, które są równie smaczne, a znacznie lepiej wpływają na nasz organizm. W dodatku ich przygotowanie nie musi być czasochłonne czy skomplikowane.
Przepis na pyszne batoniki z dyni
Nigdy nie podejrzewałabym, że z dyni można przygotować batoniki. Zainspirowała mnie do tego moja przyjaciółka, która jest prawdziwą mistrzynią w kuchni. Okazało się, że tę zdrową i lekką przekąskę można zrobić w zaledwie 10 minut. Do przygotowania takich batoników będziesz potrzebować purée z dyni – zawiera ono najmniej wody, a jest to bardzo istotne w tym przepisie. Takie purée możesz zrobić hurtowo, zamrozić i wyciągać, gdy akurat będzie ci potrzebne. Koniecznie sprawdź, jak zrobić purée z dyni w słoikach. Żeby batoniki były słodsze, nie używaj cukru, tylko syropu klonowego – w ten sposób będzie zdrowiej. Wielką zaletą tej przekąski jest również to, że jest ona niskokaloryczna, a więc zdecydowanie lepsza niż gotowe batony ze sklepu, pełne cukru i sztucznych dodatków.
Przepis: Batoniki dyniowe
Te batoniki to moje odkrycie, uwielbiam ich smak.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 80 w każdej porcji
Składniki
- 4 łyżki syropu klonowego
- 4 łyżki roztopionego oleju kokosowego
- 3/4 łyżeczki imbiru
- 1 1/2 szklanki purée z dyni
- 1/4 łyżeczki mielonych goździków
- 1/2 szklanki mąki kokosowej
- 2 łyżki rodzynek
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
- 1/4 łyżeczki soli
- 1 i 1/2 łyżeczki cynamonu
- 3/4 łyżeczki kardamonu
Sposób przygotowania
- Przygotowanie masyNajpierw wymieszaj purée z dyni ze wszystkimi składnikami. Powinna powstać gęsta masa. Następnie przełóż ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadź równo i wstaw do lodówki na około godzinę. Masa nie może być zbyt cienka.
- Krojenie batonówPo tym czasie pokrój masę na 12 kawałków. Teraz możesz już śmiało jeść tę przekąskę.
Co jeszcze można przygotować z dyni?
Dynia to bardzo wszechstronne warzywo, a więc warto korzystać z sezonu na nie. Zrobisz z niej między innymi rozgrzewającą i aksamitną zupę krem. Możesz dodać do niej mleczko kokosowe i imbir, a będzie jeszcze smaczniejsza. Doskonale sprawdza się jako składnik risotto, gulaszy lub curry. Będzie świetna również jako dodatek do kasz, makaronów lub różnego rodzaju zapiekanek. Możesz też ją po prostu upiec i podawać jako dodatek do obiadu lub sałatki. Koniecznie spróbuj też dyniowej owsianki – smakuje obłędnie. W słodkiej wersji, poza batonikami, możesz przygotować ciasto dyniowe, ale też muffinki, chleb dyniowy, a nawet dyniowy sernik.
Czytaj też:
Mięciutkie kluski babci Gieni skradną twoje serce. To smak dzieciństwa z 4 składnikówCzytaj też:
Te parówki z Biedronki zszokowały dietetyczkę. Masz je w kuchni?