Te batoniki są sto razy lepsze od  sklepowych. Robię je w 10 minut, mieszam i gotowe

Coraz więcej osób przywiązuje wielką wagę do zdrowego stylu życia i ogranicza spożywanie słodyczy z uwagi na dużą zawartość cukru. Na szczęście istnieją domowe alternatywy, które są równie smaczne, a znacznie lepiej wpływają na nasz organizm. W dodatku ich przygotowanie nie musi być czasochłonne czy skomplikowane.

Przepis na pyszne batoniki z dyni

Nigdy nie podejrzewałabym, że z dyni można przygotować batoniki. Zainspirowała mnie do tego moja przyjaciółka, która jest prawdziwą mistrzynią w kuchni. Okazało się, że tę zdrową i lekką przekąskę można zrobić w zaledwie 10 minut. Do przygotowania takich batoników będziesz potrzebować purée z dyni – zawiera ono najmniej wody, a jest to bardzo istotne w tym przepisie. Takie purée możesz zrobić hurtowo, zamrozić i wyciągać, gdy akurat będzie ci potrzebne. Koniecznie sprawdź, jak zrobić purée z dyni w słoikach. Żeby batoniki były słodsze, nie używaj cukru, tylko syropu klonowego – w ten sposób będzie zdrowiej. Wielką zaletą tej przekąski jest również to, że jest ona niskokaloryczna, a więc zdecydowanie lepsza niż gotowe batony ze sklepu, pełne cukru i sztucznych dodatków.

Przepis: Batoniki dyniowe Te batoniki to moje odkrycie, uwielbiam ich smak. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 80 w każdej porcji Składniki 4 łyżki syropu klonowego

4 łyżki roztopionego oleju kokosowego

3/4 łyżeczki imbiru

1 1/2 szklanki purée z dyni

1/4 łyżeczki mielonych goździków

1/2 szklanki mąki kokosowej

2 łyżki rodzynek

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1/4 łyżeczki soli

1 i 1/2 łyżeczki cynamonu

3/4 łyżeczki kardamonu Sposób przygotowania Przygotowanie masyNajpierw wymieszaj purée z dyni ze wszystkimi składnikami. Powinna powstać gęsta masa. Następnie przełóż ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadź równo i wstaw do lodówki na około godzinę. Masa nie może być zbyt cienka. Krojenie batonówPo tym czasie pokrój masę na 12 kawałków. Teraz możesz już śmiało jeść tę przekąskę.

Co jeszcze można przygotować z dyni?

Dynia to bardzo wszechstronne warzywo, a więc warto korzystać z sezonu na nie. Zrobisz z niej między innymi rozgrzewającą i aksamitną zupę krem. Możesz dodać do niej mleczko kokosowe i imbir, a będzie jeszcze smaczniejsza. Doskonale sprawdza się jako składnik risotto, gulaszy lub curry. Będzie świetna również jako dodatek do kasz, makaronów lub różnego rodzaju zapiekanek. Możesz też ją po prostu upiec i podawać jako dodatek do obiadu lub sałatki. Koniecznie spróbuj też dyniowej owsianki – smakuje obłędnie. W słodkiej wersji, poza batonikami, możesz przygotować ciasto dyniowe, ale też muffinki, chleb dyniowy, a nawet dyniowy sernik.

