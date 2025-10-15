Czujesz zmęczenie i spadek nastroju? Ekspertka zdradza 3 suplementy, które każda kobieta powinna brać jesienią

Jesień to czas, kiedy wiele osób, zwłaszcza kobiet, zmaga się z niedoborami żywieniowymi, choć bardzo często w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Ich pojawieniu się sprzyja brak słońca, stres i szybkie tempo codziennego życia. Nawet zdrowa dieta nie zawsze jest w stanie przed nimi uchronić. Jak zatem zaspokoić potrzeby organizmu i przywrócić mu równowagę? „Ratunkiem” okazuje się suplementacja. Dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz radzi, co brać, by cieszyć się świetną kondycją.

Po jakie suplementy warto sięgać zdaniem dietetyczki?

Ekspertka wymieniła kilka suplementów, które – jej zdaniem – to absolutny „must have” dla kobiet. Na pierwszym miejscu listy pojawiła się witamina D3. Warto przypomnieć, że związek ten powstaje w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Niestety w naszej szerokości geograficznej słońca często brakuje. Dlatego organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć wystarczających ilości witaminy D. Tymczasem ta – jak podkreśla ekspertka – odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wielu narządów.

Wspiera między innymi zdrowie kości, które jest szczególnie ważne w okresie menopauzy, kiedy to spada poziom estrogenów i kości mogą szybko się łamać. Ile jej brać? Najczęściej 2000 jednostek – zauważa dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu.

Należy przyjmować ją razem z tłuszczem, na przykład po śniadaniu z awokado czy orzechami. Jego obecność w posiłku jest niezbędna do tego, by organizm mógł witaminę D przyswoić. Kolejnym składnikiem polecanym przez dietetyczkę są kwasy omega-3. Wspomagają pracę układu hormonalnego. „Mają też udowodnione działanie w zakresie zmniejszania objawów PMS [zespołu napięcia przedmiesiączkowego – przyp. red.]. Wpływają też pozytywnie na płodność czy jakość komórek jajowych – zaznacza ekspertka.

Te dwa suplementy to »must have« dla każdej kobiety, szczególnie jeśli nie jesz ryb i mieszkasz w Polsce, gdzie słońca brakuje – podsumowuje dr Paulina Ihnatowicz.

Co jeszcze warto suplementować?

Specjalistka radzi również, by sięgać po kreatynę. Doskonale wspiera układ nerwowy. Pomaga również utrzymać masę mięśniową, która z wiekiem naturalnie spada i ułatwia funkcjonowanie poznawcze (wzmacnia pamięć i koncentrację). Zdaniem ekspertki warto również rozważyć suplementację kolagenu rybiego (zwłaszcza po 35 roku życia). Przeprowadzone badania dowodzą, że przyjmowanie od 5 do 10 związku gramów dziennie wiąże się z poprawą elastyczności i nawilżenia skóry, a także wyrównaniem drobnych zmarszczek.

