Ten jogurt z Lidla zaskoczył dietetyczkę. Skład bez kompromisów, warto go mieć w lodówce

Wchodzisz do sklepu, sięgasz po „zwykły” jogurt i nie spodziewasz się niczego szczególnego. A jednak ten konkretny wyrób z oferty Lidla mocno zaskoczył nawet specjalistów od żywienia. Spostrzeżeniami na jego temat podzieliła się w sieci Anna Reguła. Dietetyczka była pod dużym wrażeniem nabiału i bez wahania stwierdziła, że warto po niego sięgać. „Śmiało można wrzucać do koszyka. Takie produkty lubimy” – zaznaczyła w jednym z najnowszych materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. A ty masz tę nowość w swojej lodówce? Sprawdź.

Ten jogurt naturalny w Lidlu warto kupić

Ekspertka poleca produkt, który pojawił się w asortymencie Lidla stosunkowo niedawno – jogurt naturalny Bifidus marki Pilos. Na jego korzyść przemawia krótki i prosty skład, bez dodatku śmietanki, zagęszczonego mleka czy cukru. Nie bez znaczenia jest również – jak zaznacza dietetyczka – obecność żywych kultur bakterii oraz fakt, że producent nabiału podał dokładne informacje na temat szczepu oraz ilości wspomnianych mikroorganizmów. Wbrew pozorom nie jest to często stosowana praktyka.

Warto podkreślić, że bakterie Bifidobacterium występujące w jogurcie z Lidla, wykazują silne właściwości probiotyczne. Wspierają mikroflorę jelit. Uczestniczą w wytwarzaniu kwasu mlekowego i hamują rozwój patogennych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym. W dodatku zwiększają przyswajalność niektórych mikroelementów, między innymi cynku, wapnia czy magnezu. Wzmacniają też odporność, zwłaszcza w okresach osłabienia czy stresu.

Co jeszcze wyróżnia nowy jogurt naturalny z Lidla?

Kolejnym „plusem” tego produktu jest dodatek chromu, cynku oraz witaminy B6 – związków, które wspierają gospodarkę węglowodanową i odporność organizmu. Zwiększają wrażliwość tkanek na działanie insuliny i regulują stężenie cukru we krwi. Biorą również udział w przekształcaniu glukozy w energię. Jogurt został wzbogacony także o błonnik. To włókno pokarmowe usprawnia przemianę materii i zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała.

