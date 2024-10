Moje ciasto ze śliwkami wzbogacam o ten kremowy składnik. Wypiek wychodzi zniewalająco smaczny

Nic tak nie rozgrzewa w chłodne dni, jak kawa czy herbata z kawałkiem domowego ciasta. Szarlotka z soczystymi jabłkami, cynamonem i kruszonką to tradycyjny deser, który nigdy nie wychodzi z mody. Równie pyszne są ciasta z gruszkami, które dodają im delikatnej słodyczy i aromatu. Jesiennym klasykiem jest też ciasto ze śliwkami. Jeśli chcecie, by wyszło niezwykle smaczne i kremowe – wystarczy, że dodacie jeden składnik, który większość z was ma w swojej kuchni.

Jak zrobić jogurtowe ciasto ze śliwkami? Prosty przepis

Ciasto ze śliwkami jest dość proste i szybkie w przygotowaniu. To także świetny sposób na wykorzystanie sezonowych owoców i wprowadzenie odrobiny jesieni do swojej kuchni. Dodajcie do placka niego jogurt grecki, a będzie dosłownie rozpływać się w ustach.

Przepis: Jogurtowe ciasto ze śliwkami To ciasto w mig zniknie z talerza i każdy poprosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 295 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szklanka (250 ml) jogurtu greckiego

150 ml oleju słonecznikowego

cukier puder

1 kg śliwek

100 g drobnego cukru do wypieków

2 duże jajka

50 g płynnego miodu Sposób przygotowania Łączenie suchych składnikówNajpierw przesiejcie mąkę oraz proszek do pieczenia. Wyrabianie masyWbijcie do naczynia jajka, dodajcie miód, olej, jogurt grecki oraz cukier. Całość wymieszajcie, a następnie wsypcie też suche składniki. Ponownie wymieszajcie, by wszystkie produkty połączyły się ze sobą. Pieczenie ciastaFormę o wymiarach 23 × 33 cm wyłóżcie papierem do pieczenia, a następnie przelejcie ciasto. Na wierzchu obok siebie poukładajcie połówki śliwek. Ciasto pieczcie w 170 stopniach Celsjusza przez 40 minut do tzw. suchego patyczka. Na koniec wypiek oprószcie cukrem pudrem.

Jak zrobić ciasto ze śliwkami bez zakalca?

Ciasto ze śliwkami przygotowujemy zwykle jesienią, gdy akurat trwa sezon na te owoce. Zdarza się jednak, że wypiek ten wychodzi z zakalcem i nie jest tak smaczny, jak powinien. Jeśli będziecie trzymać się najważniejszych zasad, z pewnością do tego nie dojdzie. Przede wszystkim nie przesadzajcie z ilością owoców – jeżeli ułożycie ich zbyt wiele na cieście, będą za ciężkie, a wtedy ono nie wyrośnie. Kolejna zasada mówi o tym, by śliwki układać zawsze skórką do dołu, ponieważ w ten sposób nie puszczą soku, co mogłoby utrudniać pieczenie.

Bardzo ważne jest również, by użyć składników o temperaturze pokojowej – zanim więc przejdziecie do pieczenia ciasta, wszystkie składniki wyjmijcie z lodówki około pół godziny wcześniej. Z kolei suche produkty należy przesiać przez sito, ponieważ wtedy ciasto wyjdzie bardziej puszyste. Na koniec najważniejsza zasada – nie otwierajcie piekarnika podczas pieczenia ciasta. Jeśli nie chcecie też, żeby śliwki opadły na dno ciasta, to koniecznie obtoczcie wcześniej te owoce w mące (możecie użyć też bułki tartej). Placek po upieczeniu będzie się wtedy prezentować naprawdę apetycznie. Możecie zrobić też bezglutenowe ciasto śliwkowe, idealne dla wegan.

Czytaj też:

Ten błąd psuje szarlotkę. Unikaj tego, a ciasto już nigdy nie wyjdzie „papkowate”Czytaj też:

Ten niebanalny sernik zachwyci wasze podniebienia. Zamiast twarogu dodaję coś lepszego