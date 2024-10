Ten błąd psuje szarlotkę. Unikaj tego, a ciasto już nigdy nie wyjdzie „papkowate”

Szarlotka to niekwestionowana królowa ciast przygotowywanych jesienią. Zapach świeżo upieczonego ciasta z jabłkami, roznoszący się po domu to jeden z najprzyjemniejszych aromatów, a dla wielu osób też wspomnienie z dzieciństwa. Przepisów na szarlotkę jest wiele. Co więcej, każda pani domu ma też swoje „sztuczki”, by wypiek wyszedł naprawdę pyszny. Najważniejsze jest, by nie popełniać jednego, powszechnego błędu, który sprawia, że ciasto po prostu się nie udaje.

Najczęstszy błąd podczas pieczenia szarlotki

Najlepszą szarlotką zawsze była ta, którą piekła ukochana babcia. Dlaczego więc nasza nie wychodzi taka jak jej i prezentuje się znacznie mniej estetycznie? Wszystko przez jeden, niepozorny błąd, który popełnia większość z nas. Często ciasto nie wychodzi kruche (czyli takie, jak powinno), tylko zamiast tego jest lepkie i kleiste, a w konsekwencji szarlotka jest „papkowata”. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie chodzi o wykładanie jabłek prosto na surowe ciasto ułożone na blaszce. To właśnie przez to spód wychodzi zakalcowaty, ponieważ z owoców wypływa sok. Ważne jest więc, by spód włożyć najpierw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 10 minut. Następnie należy go ostudzić, ułożyć na nim jabłka, dodać kruszonkę i znowu upiec całość.

Najważniejsze zasady robienia szarlotki

Przygotowując ten popularny polski wypiek, musicie też wystrzegać się innych błędów. Jednym z nich jest dodawanie do ciasta margaryny zamiast masła. Ten tańszy zamiennik sprawia, że podczas pieczenia tworzy się zupełnie inna struktura ciasta. W efekcie spód do szarlotki, zamiast chrupiący, wychodzi po prostu miękki. Kruche ciasto warto przygotować też z wyprzedzeniem, żeby mogło się odpowiednio schłodzić (dzięki temu szarlotka będzie później przyjemnie chrupiąca). Pamiętajcie też, by wybierać jabłka z delikatnie kwaśną nutą – wtedy genialnie podbiją smak całego wypieku. Koniecznie wypróbujcie przepis na najlepszą szarlotkę z budyniem i delektujcie się wspaniałym smakiem tego wypieku.

Czytaj też:

To dla mnie najprostsze ciasto z gruszkami. Do pysznego wypieku dorzucam „chrupiącą niespodziankę”Czytaj też:

Ekspresowe ciasto z 4 składników. Nie musiałam nawet włączać piekarnika, a wyszło obłędnie smaczne