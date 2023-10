Mumie z parówek i dyniowe ciasteczka to kultowe przekąski na halloween. Zobacz, jak je zrobić

Przygotowanie zaproponowanych przekąsek na halloween nie zajmuje dużo czasu. Nie wymaga też żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych ani dużego doświadczenia. Ich przyrządzanie będzie przyjemnością i świetną zabawą. Możesz w nią zaangażować całą rodzinę i spędzić wspólnie czas.

Mumie z parówek – szybka i prosta przekąska na halloween

Do szybkiego przygotowania tej kultowej przekąski śmiało można wykorzystać ciasto francuskie kupione w sklepie. Warto jedynie zwrócić uwagę, by było ono dobrej jakości – przekąska będzie zdrowsza i smaczniejsza. Podstawowymi składnikami ciasta francuskiego są: mąka (np. mąka pszenna), masło, woda i sól. Pozostałe składniki, które można znaleźć w gotowych ciastach francuskich są zbędne. Dlatego pamiętaj, im krótszy skład, tym lepiej. Oczywiście, jeśli masz czas, to możesz zrobić domowe ciasto francuskie.

Aby zrobić parówkowe mumie, pokrój ciasto francuskie na paski o szerokości kilku milimetrów. Następnie owiń nimi każdą kiełbaskę, poczynając od czubka. Nie rób tego zbyt szczelnie. Pamiętaj, by na jednym końcu zostawić większą przerwę, by później dorobić mumiom oczy. Następnie połóż na blasze wyłożonej pergaminem wszystkie zawinięte parówki. Ciasto francuskie posmaruj roztrzepanym jajkiem lub wodą (użyj do tego pędzelka). Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza i piecz przekąskę przez około 12-15 minut. Po wyjęciu z piekarnika możesz zrobić mumiom oczy z białego serka i drobnych ziarenek czarnego pieprzu. Parówkowe „mumie” najlepiej podawać z ketchupem lub musztardą.

Słodkie przekąski na halloween, czyli ciasteczka dyniowe

Wbrew pozorom przepis na ciasteczka dyniowe jest bardzo prosty. Ich podstawowym składnikiem jest purée z dyni. Jak je przygotować? Wystarczy pokroić dynie na mniejsze kawałki, upiec je w piekarniku, w temperaturze 180 stopni przez około 35 minut (do miękkości) i całość zblendować na gładką masę.

Przepis: Miękkie ciasteczka dyniowe Jesienne ciasteczka o korzennym aromacie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 20 Składniki pół kostki masła

1 szklanka puree z dyni

2 szklanki mąki pszennej

150 g drobnego cukru

1 jajko

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżeczki cynamonu lub przyprawy do piernika

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj mokre składnikiZmiksuj lub utrzyj masło (powinno być miękkie) z cukrem na puszystą masę, dodaj jajko, wanilię i puree dyniowe. Utrzyj lub zmiksuj na gładko. Wymieszaj składnikiWymieszaj mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i sól w osobnej misce. Następnie wymieszaj razem składniki suche i mokre. Piecz ciasteczkaRozgrzej piekarnik do 180 st. Celsjusza. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Nakładaj łyżką porcje ciasta. Piecz ciasteczka ok. 12-15 min. Gotowe ciastka możesz udekorować lukrem lub czekoladą.

Możesz poeksperymentować z tą recepturą i dodać do ciasta kawałki gorzkiej czekolady lub ulubione przyprawy korzenne. Gdy słodkie przekąski na halloween będą już gotowe, zadbaj o ich odpowiednią oprawę i udekoruj pomarańczową polewą. Wystarczy, że do tradycyjnego białego lukru, dodasz sok z marchewki. Jeśli chcesz zrób ciasteczkom oczy i buźki z roztopionej czekolady. Poczekaj tylko aż wypieki ostygną.

Minikanapeczki z masełkiem dyniowym – błyskawiczna przekąska na halloween

Do przygotowania masełka dyniowego potrzebujesz tak naprawdę tylko dwóch składników – kawałków dyni upieczonej w piekarniku (w temperaturze 180 stopni przez około 35 minut) i masła orzechowego. Wystarczy je ze sobą połączyć (najlepiej zrobić to z użyciem blendera) i doprawić wedle upodobań solą i pieprzem. Przyjmuje się, że na około pół kilograma dyni przypada jedna łyżka masła orzechowego. Proporcje poszczególnych składników zależą jednak tak naprawdę od indywidualnych preferencji i upodobań smakowych. Możesz też ten przepis dowolnie urozmaicić i dodać do masełka dyniowego różne dodatki, na przykład chili, pietruszkę, kolendrę, czosnek, ziarna sezamu, a nawet… ogórki kiszone.

Pastę możesz podawać na niewielkich grzankach lub kromkach chleba pokrojonych na mniejsze kawałki, Wszystko zależy od tego, co masz w danej chwili pod ręką. Zaproś do kulinarnych eksperymentów całą rodzinę. Dzieci też pewnie chętnie zaangażują się w przygotowania. Takie minikanapeczki z masełkiem dyniowym mogą łatwo przeobrazić się w straszne stwory. Co powiesz na groźne oczy z czarnych oliwek i zielonego ogórka albo usta z kawałka czerwonej papryki? Puść wodze wyobraźni i stwórz z bliskimi coś wyjątkowego. A to, co może ucieszyć dzieci najbardziej, to fakt, że masełko dyniowe można przygotować w wersji na słodko. Wystarczy dodać do niego miód i szczyptę cynamonu.

