Klasyczne tiramisu pójdzie w odstawkę. Z tym niecodziennym składnikiem deser smakuje o niebo lepiej

Moja rodzina uwielbia tiramisu. Dlatego w naszym codziennym menu nie może zabraknąć tego deseru. Przygotowuję go o każdej porze roku. Staram się jednak nieco urozmaicać klasyczną recepturę, by zaskoczyć bliskich. Jak dotąd świetnie mi się to udaje. Jeden z moich ostatnich eksperymentów szczególnie przypadł im do gustu. Nie tak dawno przygotowałam jesienną odsłonę tradycyjnego tiramisu. Nie różni się zbytnio od standardowej wersji deseru, ale zawiera jeden sekretny składnik, który sprawia, że nabiera wyjątkowego smaku i aromatu.

Jak ulepszyć klasyczne tiramisu?

Klasyczne tiramisu powstaje na bazie serka mascarpone, kawy i ciasteczek amaretti. Tradycyjny włoski deser daje kucharzom spore pole do popisu i eksperymentowania. Skorzystałam z tej szansy i uzupełniłam klasyczny zestaw składników o cynamon i podsmażone jabłka. Ten „duet” doskonale komponuje się z pozostałymi składnikami. Sprawia, że przysmak zyskuje jeszcze więcej aromatu i zaczyna nieco przypominać szarlotkę, choć w zupełnie innym wydaniu. Muszę cię jednak ostrzec. Jesienne tiramisu uzależnia. Jeśli raz go zrobisz, prawdopodobnie na stałe zagości w twoim jadłospisie.

Przepis: Tiramisu z jabłkiem Ta odsłona klasycznego włoskiego deseru przypadnie do gustu zarówno dużym, jak i małym łasuchom. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 200 g ciasteczek amaretti

200 ml espresso

500 g serka mascarpone

2 całe jajka

1 żółtko

4 łyżki cukru

2 duże jajka Dodatkowo: masło do smażenia

cynamon Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJabłka umyj, obierz i pozbaw gniazd nasiennych. Następnie pokrój owoce w kostkę. Ostudzoną kawę schłodź w lodówce. Podsmażanie jabłkaRozgrzej łyżkę masła na patelni. Wzuć na nią jabłka razem z czubatą łyżeczką mielonego cynamonu. Kiedy zmiękną, zdejmij patelnię z palnika i pozostaw owoce do ostygnięcia. Robienie masy serowejWyparz jajka. Wybij je do miski i połącz z cukrem za pomocą miksera. Gdy uzyskasz puszystą masę, zacznij dodawać do niej serek mascarpone. Rób to powoli (po łyżce), cały czas mieszając. Nie ubijaj jej, zbyt długo, by krem się nie zważył. Gdy wszystkie składniki dobrze się połączą masa będzie gotowa. Składanie deseruNa dno dużych pucharków wykładaj ciasteczka namoczone w kawie. Potem jabłka. Całość przykryj masą serową. Powtarzaj te czynności do wykończenia składników. Udekoruj deser według uznania, na przykład cynamonem. Schładzanie deseruGotowy deser schładzamy w lodówce przez godzinę.

Rada: Ciasteczka amaretti możesz zastąpić biszkoptami.

Tiramisu z jabłkiem – wskazówki

Przygotowanie tiramisu jest proste i nie wymaga dużego wysiłku. Z tym zadaniem poradzą sobie nawet mniej doświadczeni kucharze. Poniżej zostawiam ci jeszcze garść wskazówek i inspiracji. Mogą się przydać podczas przygotowywania deseru:

Jeśli chcesz przygotować wersję tiramisu odpowiednią dla dzieci, zastąp klasyczne espresso, kawą zbożową .

. Ilość jabłek w deserze i sposób ułożenia poszczególnych warstw przysmaku zależą wyłącznie od ciebie. Możesz poukrywać kawałki owoców między innymi produktami, tak by nie były widoczne i okazały się prawdziwą niespodzianką.

Do udekorowania tiramisu możesz użyć nie tylko cynamonu. Świetnie sprawdza się również kawałki jabłek, posiekane orzechy lub migdały. Warto sięgnąć też po kawałki gorzkiej czekolady albo naturalne, ciemne kakao.

Jeżeli lubisz eksperymentować w kuchni, przygotuj jesienne tiramisu z dodatkiem purée z dyni.

Czytaj też:

„Paluchy wiedźmy” na Halloween to hit. Ciastka przerażają wyglądem, ale zachwycają smakiemCzytaj też:

Polacy zapomnieli o tym kultowym deserze z PRL-u. To duży błąd, bo wzmacnia serce i odporność