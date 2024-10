Na Wszystkich Świętych przygotuję szybkie ciasto z cynamonem. Przepis mam od ukochanej babci

Nic nie smakuje tak jak babcine ciasto. Szarlotka, makowiec czy sernik, to prawdziwa podróż w czasie. Ich zapach często przenosi nas wspomnieniami do chwil spędzonych w rodzinnym domu. Wyjątkowy smak i aromat są nie do podrobienia. Te domowe wypieki, pełne miłości i tradycji, często później przygotowujemy sami. We mnie właśnie takie cudowne wspomnienia wywołuje cynamonowe ciasto, które piekła moja babcia. W tym roku postanowiłam je zrobić samodzielnie, korzystając ze sprawdzonej, babcinej receptury.

Jak zrobić ciasto cynamonowe? Szybki przepis

Ciasto bananowo-cynamonowe to domowy wypiek, który zachwyca swoim wilgotnym wnętrzem, a przez dodatek cynamonu jest bardzo aromatyczne. Jest to proste ciasto, które można przygotować nawet wtedy, gdy mamy mało czasu. Idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Przepis: Ciasto bananowo-cynamonowe To ciasto zachwyca smakiem, a do tego jest proste w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

200 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 dojrzałe banany

110 g roztopionego masła (50 g na warstwę cynamonową)

100 g brązowego cukru

1 duże jajko L

120 ml mleka

1/2 łyżeczki sody

2 i 1/2 łyżeczki cynamonu

5 łyżek brązowego cukru Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaObierzcie banany i rozgniećcie je widelcem na papkę. Następnie dodajcie jajko, 60 g roztopionego masła, jasny cukier i wanilię, a później wymieszajcie całość do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Mieszanie suchych składnikówW drugiej misce wymieszajcie mąkę z 1,5 łyżeczki cynamonu, 2 łyżeczkami sody, 1 łyżeczką proszku do pieczenia. Łączenie składnikówDo mokrych składników dodajcie suche i wymieszajcie. Przygotowanie warstwy cynamonowejWymieszajcie 5 łyżek brązowego cukru, 1 łyżkę cynamonu i 50 g roztopionego masła. Pieczenie ciastaRozgrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza (funkcja góra-dół). Blaszkę (20 cm x 20 cm) wyłóżcie papierem do pieczenia. Ciasto przelejcie do blaszki. Na wierzch ciasta wylejcie warstwę cynamonową. Ciasto pieczcie przez 40 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawcie je, by ostygło. Gotowe ciasto możecie polać lukrem.

Jeżeli nie macie pomysłu na ciasto, które podacie na Wszystkich Świętych (i nie tylko!) możecie przygotować też skyrnik czekoladowy. Jest prosty i szybki, a naprawdę niezwykle smaczny.

Pomysły na ekspresowe desery

Ekspresowe desery i ciasta to prawdziwe zbawienie dla wszystkich tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na skomplikowane wypieki. Charakteryzują się one niewielką liczbą składników oraz prostotą wykonania. Żeby wypiek był o wiele mniej skomplikowany, a jego przygotowanie znacznie szybsze – warto wykorzystać gotowe ciasto francuskie. Wtedy zrobienie takiej słodkiej przekąski, na przykład z jabłkami czy gruszkami i czekoladą, zajmie wam 15 minut. Do różnego rodzaju ciast jako podstawę, zamiast klasycznego biszkoptu, możecie też wykorzystać pokruszone herbatniki połączone z masłem lub biszkopty. Do kremowych ciast dobrze sprawdzi się z kolei groszek ptysiowy – możecie w ten sposób przygotować na przykład błyskawiczną karpatkę. Z kolei propozycjami takich ekspresowych deserów są różnego rodzaju musy owocowe czy galaretka z owocami. Przypadną one do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

