Te rogaliki to hit na Wszystkich Świętych. Robię je ekspresowo z 3 tanich składników, a smakują obłędnie

Co zrobić, gdy na Wszystkich Świętych zjeżdżają się goście, a w domu nie ma żadnego deseru, który można by podać do kawy lub herbaty. Ja w takiej sytuacji zawsze wyciągam asa z rękawa. Sięgam po przepis na ekspresowe rogaliki z trzech produktów. Nie trzeba skrupulatnie odmierzać ilości poszczególnych składników. Wystarczy zapamiętać jedną prostą – zasadę 1:1:1. Dzięki temu proces przygotowań przebiega znacznie szybciej. Wystarczy 15 minut. Całą resztę zrobi za ciebie piekarnik.

Jak zrobić ekspresowe rogaliki na Wszystkich Świętych?

Wystarczy, że połączysz ze sobą trzy składniki w proporcji 1:1:1. Będziesz potrzebować mielonego twarogu sernikowego, masła i mąki pszennej. Ilości poszczególnych produktów powinny być takie same. Zagniecione ciasto musisz tylko podzielić na części, rozwałkować, uformować rogaliki i włożyć je do piekarnika na około 25 minut.

Przepis: Rogaliki na Wszystkich Świętych Ten deser zrobisz szybko z trzech tanich i łatwo dostępnych składników Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 20 Składniki 250 g masła

250 g mąki pszennej

250 g mielonego twarogu sernikowego Sposób przygotowania Robienie ciastaMąkę i twaróg wrzuć do miski. Dodaj pokrojone na kawałki masło. Zagnieć ciasto i podziel je na 4 części. Każdą z nich rozwałkuj. Możesz podsypać blat i wałek mąką. Dzięki temu ciasto nie będzie przyklejać się do ich powierzchni. Formowanie rogalikówRozwałkowane ciasto podziel na części i uformuj rogaliki. To też dobry moment, by nadziać rogaliki farszem, jeśli masz na to ochotę. Pieczenie rogalikówRogaliki umieść na blasze wyłożoną papierem do pieczenia. Wstaw ją do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni z włączonym termoobiegiem przez około 25 minut.

Wskazówka: Rogaliki przed pieczeniem możesz posmarować rozmąconym jajkiem. Dzięki temu zyskają piękną, złocistą skórkę.

Rada: Gotowe rogaliki możesz oprószyć cukrem pudrem lub cynamonem. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by polać je domowym lukrem królewskim lub gorzką czekoladą. Sposób podania zależy od twoich upodobań.

Czym nadziać rogaliki na Wszystkich Świętych?

Przedstawiony wyżej przepis pozwala na przygotowanie rogalików w najprostszej wersji, bez farszu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by go wykorzystać. W roli nadzienia doskonale sprawdzą się domowe dżemy i konfitury z owoców. Możesz też śmiało sięgnąć po kawałki jabłek podprażone na patelni z cynamonem, twaróg z nutą wanilii, ugotowany budyń, mak albo krem czekoladowy. Nie musisz od razu decydować się na jeden konkretny wariant. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie kilku różnych rodzajów farszu. Dzięki temu zaskoczysz swoich gości. Warto też zaprosić do przygotowywania rogalików dzieci. Wspólne robienie przysmaków będzie wspaniałą okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale też wspólnego spędzenia czasu.

Czytaj też:

To ciasto podam do kawy na Wszystkich Świętych. Szykuję je w 15 minut, a każdy się zachwycaCzytaj też:

Przepis na moje halloweenowe babeczki chcą wszyscy znajomi. Sekret ich smaku tkwi w genialnym kremie