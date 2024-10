Włoscy seniorzy się nią zajadają i dożywają setki w świetnej kondycji. To prosta recepta na długowieczność

Miano zupy długowieczności zyskała włoska minestrone. To w pełni zasłużony przydomek. Sardyńczycy, którzy sięgają po nią niemal codziennie są zaliczani do jednej z najdłużej żyjących społeczności na świecie. Jedna z rodzin mieszkających na włoskiej wyspie została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Chodzi o rodzeństwo Melis. W 2012 roku łączny wiek tych dziewięciu osób wyniósł 818 lat i 205 dni. Jak sami przyznają, sekret długiego życia, tkwi w odpowiedniej diecie, a szczególną rolę odgrywa w niej właśnie zupa minestrone. Zobacz, jak przygotować ją w domu.

Jak zrobić zupę długowieczności?

Minestrone to kompozycja warzyw, przypraw, a także roślin strączkowych. Znajdziemy w niej fasolę i ciecierzycę. Zanim zaczniesz przygotowywać zupę długowieczności, musisz je namoczyć. Najlepiej robić to przez całą noc (minimum osiem godzin). Jeśli nie chcesz tyle czekać, możesz wykorzystać produkty z puszki. Możesz też dorzucić do zupy bób i oliwki. Wcześniej sprawdź, które z nich są zdrowsze i dlaczego. Włosi podają tę zupę z łyżką oliwy z oliwek i startym serem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć też po grzanki.

Przepis: Zupa minestrone Syci, rozgrzewa i dodaje energii. Może też wydłużyć życie Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 5 Składniki 1/2 szklanki namoczonej fasoli

1/3 szklanki namoczonej ciecierzycy

1 cebula

2 średnie marchewki

2 średnie łodygi selera naciowego

4 ząbki czosnku

1 puszka krojonych pomidorów

3 średnie ziemniaki

1 szklanka kopru włoskiego

2 łyżki natki pietruszki

2 łyżki świeżych liści bazylii

1/3 szklanki suchego makaronu

woda Dodatkowo: oliwa do smażenia i do podania

pieprz i sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj wszystkie warzywa. Obierz je ze skórki. Cebulę posiekaj, a ziemniaki pokrój w kostkę. Pokrój też marchewki, seler, czosnek i koper włoski. Posiekaj natkę pietruszki i bazylię. Podsmażanie warzywRozgrzej oliwę w garnku. Dodaj cebulę, marchewkę i seler. Podsmażaj je do momentu aż lekko zmiękną. Potem wrzuć czosnek. Robienie zupyDo podsmażonych warzyw dodaj pomidory, ziemniaki, koper włoski, pietruszkę, bazylię, a także odcedzoną fasolę i ciecierzycę. Zalej wszystko wodą. Powinna dokładnie przykryć warzywa. Doprowadź zawartość garnka do wrzenia. Gdy zupa się zagotuje, zmniejsz moc palnika i trzymaj garnek na kuchence do momentu aż fasola i ciecierzyca zmiękną. (około 30 minut). Wykańczanie zupyDo zupy dodaj makaron i gotuj całość jeszcze przez około 10-15 minut. Na koniec zupę dopraw solą i pieprzem.

Rada: W oryginalnej zupie minestrone występuje sardyński makaron fregula w postaci małych kuleczek. Możesz go jednak śmiało zastąpić innymi kluskami. Dobrym zamiennikiem sera pecorino Romano będzie starty parmezan.

Wskazówka: Jeśli nie lubisz zbyt gęstych zup, możesz użyć większej ilości wody podczas gotowania.

Dlaczego minestrone to zupa długowieczności?

Zupa minestrone to prawdziwa „bomba” mikroelementów i składników odżywczych. Znajdziemy w niej sporą ilość antyoksydantów, które chronią organizm przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników. Zwalczają je, a tym samym opóźniają procesy starzenia i wzmacniają układ odpornościowy. Redukują stany zapalne tkanek i uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, poprawiają przepływ krwi i komunikację między neuronami. Przeprowadzone badania dowodzą, że związki te odgrywają istotną rolę w profilaktyce nowotworów oraz schorzeń neurodegeneracyjnych, na przykład choroby Alzheimera.

