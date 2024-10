Seniorzy piją go zdecydowanie za mało. Eksperci zwracają uwagę na szkodliwy trend

O niektórych zdrowych napojach krążą mity, sprawiające, że nie cieszą się one dużą popularnością. Jednym z takich napojów jest mleko. Wielu seniorów jest przekonanych, że sięganie po nie to fatalny pomysł. Tymczasem zdaniem sporego grona ekspertów do spraw żywienia korzyści z picia tego nabiału jest więcej niż wad.

Dlaczego seniorzy powinni pić mleko?

Spożycie mleka wśród seniorów spada, a eksperci alarmują, że wynikiem jest niestety niedostateczna świadomość zalet wprowadzenia tego zdrowego napoju do diety. Mleko i jego przetwory to przede wszystkim bogate źródło wapnia – pierwiastka niezbędnego do utrzymania kości i zębów w dobrej kondycji. U osób starszych, ze względu na zwieszone ryzyko osteoporozy, jest to szczególnie ważne.

Mleko jest dobrym wyborem, by niedobory wapnia uzupełniać, gdyż zawiera jeszcze wspierającą jego wchłanianie witaminę D. Pomaga ona też budować odporność, dbać o zdrowie układu nerwowego i jest elementem profilaktyki chorób serca oraz cukrzycy typu II. Badania dowodzą, że przy regularnym sięganiu po mleko ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II spada nawet o 60 procent.

W mleku zawarte są również znaczne ilości wysokiej jakości białka, którego rola w budowaniu i regeneracji tkanek jest ogromna. Seniorzy często mają zmniejszony apetyt, prowadzący do obniżonej podaży tego makroskładnika w diecie. Picie mleka będzie zatem dobrym sposobem na uzupełnienie dziennego zapotrzebowania. Eksperci zalecają, by wypijać przynajmniej 230 ml mleka na dobę. Ilość ta dostarczy też odpowiedniej ilości witamin z grupy B, witaminy A, potasu, choliny czy cynku.

Kto z picia mleka powinien zrezygnować?

Picie mleka posłuży większości seniorów. Jednak osoby z nietolerancją laktozy, problemami z sercem oraz przyjmujące niektóre leki powinny ostrożnie podchodzić do krowiego nabiału. Alternatywą dla mleka pełnotłustego będą wyroby bez laktozy, maślanki i kefiry oraz napoje roślinne. W spożyciu wszystkich produktów mlecznych warto zachować umiar. Istnieją badania dowodzące, że nadmiar zdrowego napoju w diecie seniorów prowadził do częstszych złamań oraz przedwczesnych zgonów. Jednak eksperci uspokajają, że o nadmiarze mówić można, dopiero gdy dzienne spożycie mleka przekracza 3 filiżanki. Na aż taką ilość zdrowego napoju jednak raczej mało osób się skusi.

