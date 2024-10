Japońscy seniorzy piją go litrami i nie mają kłopotów z pamięcią. „Napój samurajów” chroni przed demencją

Samurajowie, czyli japońscy wojownicy, sięgali po ten napar, by dodać sobie energii i wzmocnić organizm przed planowaną walką. Z czasem zyskał on na popularności wśród innych mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Dziś jest znany i ceniony w różnych częściach świata. W Polsce nie budzi tak dużego zainteresowania. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości, które pomagają w zachowaniu dobrej kondycji ciała i umysłu do późnej starości. Sprawdź, o jaki napój chodzi.

Czym jest „napój samurajów”?

„Napój samurajów” to nic innego jak matcha, czyli sproszkowana zielona herbata. Uprawia się ją w dość charakterystyczny i niecodzienny sposób. Gdy na herbacianych krzewach pojawiają się pierwsze pąki, dostęp rośliny do światła słonecznego jest stopniowo ograniczany. Ten zabieg zmusza ją do produkowania większej ilości chlorofilu (stąd wyrazista zielona barwa herbaty). Znacznie intensywniej przebiega też proces wytwarzania aminokwasów. dlatego macza ma bogatszy smak i więcej wartości odżywczych niż herbata, której liście dojrzewają w pełnym słońcu.

Matcha – najlepsza herbata dla seniorów

Matcha ma wiele cennych właściwości. Jest źródłem antyoksydantów, które zapewniają równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. Gdy pierwsze związki zaczynają przeważać nad drugimi, dochodzi do powstania stresu oksydacyjnego. To niebezpieczny stan, który przyspiesza procesy starzenia, uszkadza tkanki, osłabia odporność i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów. Picie sproszkowanej zielonej herbaty pozwala zapobiec tym wszystkim negatywnym konsekwencjom, jakie niesie za sobą zbyt duża liczba wolnych rodników w organizmie i spowolnić zmiany zachodzące w organizmie wraz z wiekiem.

Matcha wpływa również pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. Wzmacnia koncentrację. Poprawia komunikację między neuronami. Ułatwia zapamiętywanie i odtwarzanie już przyswojonych informacji. Reguluje poziom serotoniny w organizmie, która odpowiada za dobre samopoczucie i odczuwanie zadowolenia. Przeciwdziała wahaniom nastrojów i zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że sproszkowana zielona herbata jest jednym z czynników chroniących przed rozwojem demencji oraz innych chorób neurodegeneracyjnych.

Jakie jeszcze właściwości ma matcha?

Z jednej strony matcha pobudza, a z drugiej – uspokaja. Zawarta w napoju L-teanina znosi bowiem częściowo stymulujące działanie kofeiny. W rezultacie efekt przypływu energii po wypiciu sproszkowanej zielonej herbaty nie jest tak gwałtowny, jak po spożyciu kawy. Jest za to odczuwany znacznie dłużej. Napar łagodzi również skutki stresu i napięcia. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Usprawnia bowiem perystaltykę jelit i przyspiesza spalanie kalorii.

Jak parzyć matchę?

Wsyp łyżeczkę matchy do naczynia. Następnie wlej do niego 100 mililitrów wody o temperaturze 80 stopni Celsjusza. Mieszaj energicznie całość przez około 30 sekund do momentu aż na powierzchni napoju powstanie gęsta piana. Najlepiej użyć do tego celu elektrycznego spieniacza do mleka. Następnie wlej do naczynia kolejną porcję wody (około 100-150 militrów). Jej ilość zależy od twoich indywidualnych preferencji i tego, jak mocną herbatę lubisz.

Czytaj też:

To najgorszy napój dla seniorów. Jego picie przyczynia się do nadciśnienia, cukrzycy, a to dopiero początek listyCzytaj też:

Seniorzy piją go zdecydowanie za mało. Eksperci zwracają uwagę na szkodliwy trend