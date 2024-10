Uwielbiam czarne i zielone oliwki. Byłam zaskoczona, że jedne są mniej zdrowe i bardziej kaloryczne

Oliwki to prawdziwy skarb śródziemnomorskiej diety. Są nie tylko pyszne i dodają charakteru wielu potrawom, ale także kryją w sobie dużo wartości odżywczych. Zawierają zdrowe tłuszcze, które korzystnie wpływają na serce oraz mnóstwo antyoksydantów, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Dzięki temu regularne spożywanie oliwek może wspomóc układ odpornościowy i spowolnić procesy starzenia się organizmu.

Które oliwki są zdrowsze: zielone czy czarne?

Do najpopularniejszych oliwek należą czarne i zielone. Okazuje się, że poza smakiem jest jeszcze jedna, istotna różnica między nimi, a mianowicie to, jak wpływają na nasze zdrowie. Choć oliwki czarne i zielone mają przybliżone wartości odżywcze, to oliwki zielone zawierają więcej sodu, którego zazwyczaj w naszej diecie jest i tak już bardzo dużo. Zielone oliwki mają 1556 mg sodu w 100 gramach, natomiast czarne ponad połowę mniej, bo tylko 735 mg w 100 gramach. O ile nie jest to problemem, gdy zjemy jedynie kilka oliwek, to może być to bardziej szkodliwe w przypadku osób, które codziennie sięgają po tę przekąskę, a ich dieta dodatkowo obfituje w jedzenie z dużą zawartością soli.

Dodatkowo zielone oliwki są również bardziej kaloryczne – posiadają one 145 kcal w 100 gramach, a dla porównania kaloryczność czarnych oliwek wynosi 116 kcal w 100 gramach. W przypadku jedzenia małej ilości tego przysmaku różnica nie będzie odczuwalna, jednak miłośnicy oliwek, którzy jedzą je bardzo często, powinni sięgać raczej po czarne oliwki. Sprawdźcie też, czy oliwki są dobre na odchudzanie – odpowiedź może was zaskoczyć.

Właściwości zdrowotne oliwek

Niezależnie od tego, po które oliwki sięgniemy – jest to produkt zdrowy, którego jedzenie pozytywnie wpływa na nasz organizm. Oliwki zapobiegają stresowi oksydacyjnemu i wpływają korzystnie na układ krążenia – antyoksydanty zawarte w oliwkach hamują utlenianie cholesterolu, a przez to mogą chronić przed chorobami serca. Oliwki wspomagają także pracę układu pokarmowego, ponieważ zawierają duże ilości błonnika, a przez to usprawniają procesy trawienne. Dieta, która obfituje w oliwki, chroni także przed zaparciami.

Czytaj też:

Te drobne owoce to skarbnica witaminy C. Moja mama robi z nich „lecznicze przetwory” na zimęCzytaj też:

Moja babcia zawsze dbała, by jeść ten produkt przed zimą. Cała rodzina miała odporność na medal