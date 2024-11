Ci stulatkowie mają sposób na długowieczność. Wystarcza łyżka tej taniej mikstury dziennie

Co zrobić, by dożyć stu lat w zdrowiu i świetnej kondycji? Seniorzy z Ikarii mają na to sposób. Stosują naturalną kurację odmładzającą. Jednym z jej kluczowych elementów jest niepozorna mikstura. Poznaj jej skład.

Ikaria to słynna grecka wyspa na Morzu Egejskim. Zyskała ogromną popularność, dzięki dość niecodziennej kwestii. Jej mieszkańcy tworzą jedną z najdłużej żyjących społeczności na świecie, która może się pochwalić dużą liczbą stulatków. Ten sukces zawdzięczają „kuracji odmładzającej”, która polega na spożywaniu pewnej mikstury jeszcze przed śniadaniem. Bez trudu zrobisz ją w domu Jak przygotować „eliksir długowieczności” z Ikarii? Recepta jest prosta i nie wymaga skomplikowanych zabiegów i drogich składników. Wystarczy wziąć garść orzechów, migdałów i rodzynek, a także jedną pomarańczę. Przyda się również trochę wody. Całość wystarczy zmiksować. Powstałą miksturę należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3-4 dni. Najlepiej przygotowywać na bieżąco niewielkie porcje. Przepis: „Eliksir długowieczności” z Ikarii Wspomaga funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 50 g orzechów włoskich

30 g migdałów

30 g rodzynek

1 pomarańcza

50 ml wody Dodatkowo: woda do namaczania Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOrzechy, migdały i rodzynki zalej wodą. Płynu powinno być tyle, by przykrył wszystkie składniki. Odstaw je na 15-20 minut. W tym czasie obierz pomarańczę. Robienie miksturyOdcedź migdały, rodzynki i orzechy. Zmiksuj je razem z cząstkami pomarańczy i wodą. Gotową miksturę przelej do słoika. Rada: Jeśli mikstura wydaje ci się zbyt gęsta, możesz dodać do niej więcej wody. Jak stosować ikaryjską miksturę na długowieczność? Wystarczy jedna łyżka przed śniadaniem. Warto po nią sięgać codziennie przez około 30 dni, a potem zrobić sobie kilkutygodniową przerwę i powtórzyć „kurację”. Należy jednak podkreślić, że nie każdy może ją stosować. Przeciwskazaniem jest między innymi alergia na orzechy lub inny składnik „specyfiku”. Szczególną ostrożność powinny zachować też osoby z zespołem jelita drażliwego oraz przewlekłymi chorobami w obrębie układu pokarmowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed włączeniem mikstury do jadłospisu. Jak działa „eliksir długowieczności” z Ikarii? Składniki zawarte w miksturze mają silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają nadmiar wolnych rodników. Redukują stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniami. Co więcej, spowalniają procesy starzenia, zwiększają elastyczność tkanek i uszczelniają naczynia krwionośne. Jednocześnie obniżają ciśnienie tętnicze i poziom „złego cholesterolu”. Tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. „Eliksir długowieczności” z Ikarii wspomaga też pracę układu nerwowego. Usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Wzmacnia koncentrację i ułatwia zapamiętywanie, a także odtwarzanie już nabytych informacji. Ponadto wspiera mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Czytaj też:

