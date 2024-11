Polscy seniorzy zapomnieli, że takie ziemniaki są najzdrowsze. Liczy się jeden szczegół

Ziemniaki królują w polskiej kuchni. Można z nich zrobić zupy, placki, frytki, babki i kotlety. Świetnie sprawdzają się również jako dodatek do obiadu albo składnik sałatek czy farszu do pierogów. Znajdują mnóstwo różnych zastosowań, a poza tym skrywają w sobie mnóstwo cennych witamin oraz mikroelementów. Sprawdź, w jakiej formie są najzdrowsze.

Po jakie ziemniaki powinni sięgać seniorzy?

Dietetycy zalecają, by zrezygnować z jedzenia ciepłych ziemniaków i sięgać po nie, dopiero gdy ostygną. Zwłoka przynosi wiele rozmaitych korzyści. Część węglowodanów zawartych w ziemniakach po ostudzeniu ugotowanych warzyw zmienia się w tak zwaną skrobię oporną. Związek ten to nierozpuszczalna forma błonnika pokarmowego. Nie ulega strawieniu w jelitach i wspomaga funkcjonowanie organizmu. Zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Obniża też stężenie „złego cholesterolu”. Stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Wywiera więc pozytywny wpływ na mikrobiotę.

Jedzenie wystudzonych ziemniaków sprzyja również utrzymaniu prawidłowej masy ciała i szczupłej sylwetki. Poprawia bowiem perystaltykę (ruchy) jelit i usprawnia spalanie tkanki tłuszczowej oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dlatego zmniejsza ryzyko podjadania i ułatwia kontrolowanie liczby przyswajanych kalorii.

Nie ulega więc wątpliwości, że skrobia oporna jest ważnym składnikiem diety seniorów. Jej spożywanie pozwala zredukować ryzyko rozwoju wielu schorzeń, które często doskwierają osobom po sześćdziesiątym roku życia. Chodzi między innymi o takie schorzenia jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość. Należy przy tym pamiętać, że nadmiar błonnika w diecie szkodzi podobnie jak jego niedobór. Może wywołać wiele nieprzyjemnych dolegliwości, na przykład bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunki, nudności itp. Dlatego nie należy przesadzać z jego ilością.

Dlaczego jeszcze warto jeść chłodne ziemniaki?

Ziemniaki dostarczają organizmowi wielu cennych mikroelementów i składników odżywczych. Znajdziemy w nich między innymi witaminy z grupy B, witaminę C, magnez, fosfor, potas, wapń, żelazo, sód oraz cynk. Związki te zwalczają stres oksydacyjny powstały w wyniku nadmiernej aktywności wolnych rodników. Działają przeciwzapalnie i antywirusowo. Wzmacniają odporność i opóźniają procesy starzenia.

Czytaj też:

Tak ugotujesz ziemniaki dwa razy szybciej. Trzeba tylko zastosować prosty patentCzytaj też:

Takich ziemniaków nie jedzcie, bo możecie sobie porządnie zaszkodzić. Ważny jest jeden szczegół