Tymi kotletami Polacy zajadali się w PRL-u. Dodałam jeden składnik i wyszły jeszcze smaczniejsze

Kuchnia w PRL-u była dość specyficzna – wynikało to z ograniczonej dostępności produktów. Mimo to, wiele dań z tamtych czasów zyskało status kultowych i do dziś budzi sentyment. Popularne były śledzie w occie czy oleju, zimne nóżki w galarecie, ale też flaki. Jadło się również mortadelę w panierce i babkę ziemniaczaną. Z kolei wśród słodkości królowały domowe sezamki, blok czekoladowy, kogel-mogel (czyli żółtka rozcierane z cukrem) czy rolada z wafli z masą kakaowo-cytrynową.

Jak zrobić kotlety z czasów PRL-u? Przepis

Kotlety jajeczne to klasyczne danie, które z pewnością kojarzycie z dawnych czasów. Są to proste i smaczne kotleciki przygotowywane głównie z ugotowanych na twardo jajek, które łączy się z innymi składnikami, takimi jak surowe jajko, bułka tarta, przyprawy. Przygotowanie kotletów jajecznych nie zajmuje dużo czasu, a składniki zwykle mamy pod ręką, więc to idealna opcja na „obiad awaryjny”. Ja zdecydowałam się jednak na delikatne urozmaicenie tego popularnego dania. Do środka dodaję starty ser – dzięki temu moje kotlety smakują jeszcze lepiej niż te klasyczne.

Przepis: Kotlety z jajek Te kotlety będą idealne dla osób, które nie jedzą mięsa, ale też jako pyszne urozmaicenie od klasycznej wersji kotletów mielonych Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 5 ugotowanych jajek na twardo

1 jajko surowe

starty żółty ser

sól i pieprz

bułka tarta Sposób przygotowania Przygotowanie jajekUgotowane na twardo jajka obierzcie ze skorupek, a następnie włóżcie do miski i dokładnie rozgniećcie widelcem. Przygotowanie kotletówRozgniecione jajka zmieszajcie z surowym jajkiem, solą i pieprzem, a także serem (ilość według uznania). Później obtoczcie je w bułce tartej. Smażenie kotletówSmażcie kotlety na rozgrzanym tłuszczu do momentu, aż będą rumiane z obu stron.

Z czego jeszcze można przygotować bezmięsne kotlety?

Ciekawym pomysłem jest zrobienie kotletów ziemniaczanych. Można je przygotować z dodatkiem cebuli, czosnku, ziół, a także sera. Pyszne kotlety wyjdą też z roślin strączkowych, takich jak na przykład soja, ciecierzyca, fasola. Idealnym składnikiem takich kotletów jest też kasza – bez trudu „wyczarujecie” z niej pyszne i sycące danie. Świetnie smakują też kotlety z kalafiora. Bezmięsne kotlety możecie przygotować też z połączenia różnych warzyw. Do zrobienia takich wegetariańskich kotletów idealnie się nadaje:

szpinak,

pieczarki,

bataty,

cukinia,

dynia,

buraki,

ziemniaki,

marchew.

Możecie eksperymentować z różnymi kombinacjami warzyw, ziół i przypraw, aby stworzyć swoje własne, unikalne kotlety. Pamiętajcie, żeby do takich kotletów zawsze dodać jajko, które „zwiąże” w całość warzywa czy kaszę. Możecie też dodać namoczoną w mleku lub wodzie rozdrobnioną bułkę lub kromkę chleba.

